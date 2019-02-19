شكرا لقرائتكم خبر عن دلع جسمك بـ الباستا.. تمد الجسم بالطاقة وتعالج النحافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المكرونة من الأطعمة المفضلة عند الكثيرين، كما أنها تقدم بأشكال عديدة، وتعتبر الباستا واحدة من أشهر الطرق للمكرونة والتى يفضلها الكثيرون وخصوصا الأطفال، فضلا عن ذلك تحتوى الباستا على كمية كبيرة من العناصر الغذائية والفيتامينات التى تحافظ على صحة الجسم.

وضمن سلسلة موضوعات دلع جسمك يقدم الخليج 365 فوائد الباستا وفقا لما ذكره موقع pateeri



باستا

1:تحتوى الباستا على نسبة كبيرة من الكربوهيدرات الى تعمل على تعزيز صحة الجسم، وتمده بالنشاط والحيوية.

2:تحتوى المكرونة على بعض العناصر الغذائية التى تساعد على تكوين خلايا الدم الحمراء وتطورها.

3:تعمل الباستا على تنظيم نسبة السكر فى الدم، حيث انها تحتوى على السيلنيوم وهو نوع من المعادن الموجودة فى القمح ويحتوى على بعض الخصائص لتنشيط المواد المضادة للأكسدة وتعزيز صحة الجسم ونسبة السكر.



الباستا

4:تحتوى المكرونة على كمية كبيرة من الالياف والفيتامينات التى تعزز صحة الجهاز الهضمى وحمايته من الالتهابات وعسر الهضم.

5:من المعروف ان المكرونة من اكثر الاكلات التى تساعد على زيادة الوزن وبالتالى فهى مفيدة لمرضى النحافة.

6:تحسن صحة القلب والأوعية الدموية ولكن فى حالة تناولها باعتدال وليست كميات كبيرة.

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