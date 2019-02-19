شكرا لقرائتكم خبر عن توقف عن هذه العادات لتحمى نفسك من السكتة الدماغية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السكتة الدماغية مشكلة يتعرض للإصابة بها الكثيرون، ونجد أنها تسبب الوفاة لدى البعض وخاصة الذي يهملون علاجها، وهناك العديد من الحيل التي تساهم بشكل كبير في الوقاية من الإصابة بها، كما يجب التعرف على أعراض تحذر من الإصابة بها، وذلك وفقا لما نشره موقع " strokeassociation".



اسباب السكتة الدماغية

أشار التقرير، إلى أن ارتفاع ضغط الدم المفاجئ من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بسكتة دماغية، ولذا يجب توخي الحذر مع مراعاة الضغط وتجنب ارتفاعه، وأيضا تجنب الإسراف في تناول الأطعمة الدسمة، وعدم الحركة من أهم الأسباب التي تزيد الإصابة.

أوضح التقرير بعض أعراض السكتة الدماغية، منها الشلل المفاجئ في أطراف اليد أو القدم وجانب واحد من الجسم، يصاحب ذلك الضعف العام بالجسم، والتنميل، وعدم القدرة على الكلام، وفقدان التوازن والحركة الجيدة، بالإضافة إلى الصداع المفاجئ.



الوقاية من السكتة الدماغية

وهناك العديد من النصائح للوقاية من الإصابة بالسكتة الدماغية، ومنها مراقبة ضغط الدم والتحكم في نسبته، وضرورة الإقلاع عن التدخين، وممارسة الرياضة بشكل يومي، مع ضرورة اتباع نظام صحي للوقاية من الأمراض، والتخلص من الوزن الزائد.