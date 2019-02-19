نساءٌ بدينات يتمرَّدن بوجه أسبوع الموضة في لندن

لندن - لايف ستايل
تمرّدت مجموعة من النساء البدينات في لندن على "أسبوع الموضة الناقص" الذي لم يشملهن لا من قريب أو بعيد.
وذكرت صحيفة "مترو" أن الممثلة الأميركية هيلي هاسيلهوف، البالغة من العمر 26 عاما، قادت مظاهرة نسائية وسط العاصمة البريطانية لندن، احتجاجا على أسبوع الموضة الذي استثنى البدينات من أزيائه.
وحملت النسوة اللاتي يرتدين مقاسات الألبسة الكبيرة "Plus Size" ومن يساندهن لافتات تحمل شعارات "لا يجب أن يخجل منا عالم الموضة" و"جمالنا لا يقاس" و"الموضة يجب أن تلهمنا".
وكتبت النسوة على قمصانهن مجموعة عبارات تدل على مهنهن وذكائهن، في محاولة لنقل رسالتهن إلى العالم، بأن الجسد الجميل ليس أهم شيء في المرأة، كـ"سيدة أعمال" و"فنانة" ومديرة فنية".
واتهمت النسوة مصممي الأزياء المشاركين بأسبوع الموضة في لندن بتجاهل المتحولين جنسيا أيضا.
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مدونة أزياء تصمم مجموعة تصميمات مخصصة للنساء البدينات
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