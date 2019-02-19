تفاصيل عملية كرمشة المعدة عايض القحطاني

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مشكلة السمنة وزيادة الوزن من أكثر المشكلات التي يواجها عدد كبير من الأشخاص حول العالم ، ورغم ان مشكلة زيادة الوزن تؤثر على الصحة وتتسبب في أمراض كثيرة للأشخاص مثل الإصابة بمرض السكري ومشكلات العظام وسوف نذكر هذه الأمراض بالتفاصيل ، ولذلك يلجأ بعض الأشخاص إلى عمليات، جراحية مثل تكميم المعدة ووضع بالون وغيرها ، ومن الصعب أن نتناول هذا الموضوع دون أن نتحدث عن الطبيب البروفسير السعودي عائض القحطاني ، وفي هذا البحث المبسط سوف بالتفصيل عملية كرمشة المعدة التي اشتهر بها استشاري جراحة السمنة بجامعة الملك سعود، الدكتور عائض القحطاني .

ما هي عملية كرمشة المعدة

في البداية علينا أن نذكر الانجاز الطبي الكبير الذي قام به الدكتور عائض القحطاني ، والذي أثر في حياة مرضى السمنة الذين يريدون إنقاص أوزانهم بطريقة أمنة تماماً ، حيث تمكن القحطاني بعمل اول عملية كرمشة للمعدة هو وفريقه الطبي بدون جراحة أو إحداث أي جروح في جسم المريض ، وذلك من عن طريق منظار يصل للمعدة عن طريق فم المريض ، وبالفعل تم تصغير معدة المريض لتصبح أقل 50% من حجمها الطبيعي ، المبهر أيضاً في الأمر أن المريض لا يحتاج أن يظل المريض تحت الملاحظة فترة كبيرة ، فمن يخضع لعملية كرمشة المعدة لا يحتاج لأن يظل تحت الملاحظة ، فالمريض يمكنه أن يغادر المستشفى خلال 24 ساعة فقط .

أما عن عملية كرمشة المعدة وتعريفها الطبي ( هي عملية منظار غير جراحية يقوم خلالها الطبيب بعمل عدد من الشقوق الصغيرة يتواصل خلالها الطبيب مع المعدة ، وخلال هذه العملية يقوم الطبيب بطي أجزاء من المعدة إلى عدت طبقات بهدف تصغير حجمها حتى تستوعب كميات اقل من الطعام ) .

مميزات عملية كرمشة المعدة بالمنظار

1- لا تحتاج من الطبيب استخدام ي مواد خارجية أو غريبة يمكن ان يرفضها الجسم .

2- لا تطلب العملية زراعة أي شيء داخل المعدة او الاحشاء ( على عكس عملية وضع البالون ) وبذلك يتفادى المريض أي ضرر من الممكن ان يحدث بسبب هذا الجسم الغريب .

3- من الممكن ان يعيد المريض حجم معدته إلى ما قبل العملية ، وذلك عن خلال فك طيات المعدة من خلال عملية المنظار أيضاً بدون تدخل جراحي أيضاً .

4- لا تتضمن أي عمليات معقدة على المعدة مثل ( قص المعدة ، تدبيس المعدة ، ربط الأمعاء ، وضع بلون المعدة ) ، ولا أية إجراءات جراحية مخيفة كغيرها من العمليات .

عيوب عملية كرمشة المعدة بالمنظار

1- هناك احتمالية ( لن تحدث بعد ) أن يحدث فك في القطب الذي تربط طيات المعدة بعد العملية بفترة .

2- هناك احتمالية ( لن تحدث بعد ) أن يحدث تسريب المعدة لمحتوياتها ، أو يصاب المريض بانسداد المعدة ، مما يجعل المريض يخضع لعملية أخرى لتجنب مضاعفات هذا الانسداد .

3- في حالة عدم التزام المريض للنظام الغذائي المطلوب والعودة مرة أخرة للعادات الغذائية التي كان يتبعها قبل عملية كرمشة المعدة ، هناك احتمالية لحدوث تمدد المعدة مرة أخرى .

من هو البروفسير عائض القحطاني

البروفسير عائض القحطاني هو استشاري جراحة المناظير والسمنة في جامعة الملك سعود ، وايضاً بروفسير مدينة الملك فهد الطبية ، وكذلك احتل منصب مشرف على كرسي جامعة الملك سعود للسمنة ، وخلال مشواره الحافل حصل عائض القحطاني على عدد من الشهادات العلمية ، حيث حصل على شهادة البكالوريوس مع مرتبة الشرف من كلية الطب والجراحة عام 1992 من جامعة الملك سعود .

وبعد ذلك حصل عائض القحطاني على درجة الزمالة في مجال الجراحة العامة من جامعة ( ماكجيل ) في كندا ، وأيضاً الزمالة الكندية في مجال جراحة الأطفال من جامعة ( مونتريال ) ، وحصل أيضاً على البورد الأمريكي من الكلية الامريكية للجراحة في مجال ( الجراحة العامة ) وايضاً (جراحة الأطفال ) .

كما احتل الدكتور عائض القحطاني عدد من المناصب العلمية الهامة داخل المملكة العربية السعودية وخارجها مثل .

1- شغل البروفسير عائض القحطاني منصب عضو مجلس التعليم الطبي بجامعة الملك سعود .

2- في عام 1992 كان عضو في لجنة التقييم بالكلية الملكية الكندية بوحدة العناية المركزة بجامعة ( ماكجيل ) الكندية .

3- كان ممثل عن الأطباء السعوديين بجامعة (ماكجيل ) لمدة عامين من عام 1998 إلى عام 2000 .

4- اختير كعضو في لجنة اختبار الطلبة المرشحين لزمالة الطب وجراحة الأطفال في جامعة مونتريال قسم الجراحة بمستشفى ( سينت جستين ) في الفترة من عام 2001 إلى 2002 م .

5- احتل منصب رئيسا للجنة الاختبارات لبرنامج جراحة الأطفال بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية ، وكان عضوا في المجلس التنفيذي للجمعية الدولية لحراحة المناظير .