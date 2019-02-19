رجيم الـ4 أكواب للتخسيس السريع ونحت الجسم

يعتقد الكثير من الأشخاص أنّ انقاص الوزن مهمة صعبة جداً ولا يمكن القيام بها بنجاح إلا بعد بذل الجهود المضنية. فهؤلاء لا يعرفون أنه يمكن اتباع بعض الطرق الذكية والسهلة لتحقيق هذا الهدف. وفي حال تطبيقها بشكل صحيح يمكن استعادة الرشاقة من دون إلحاق الضرر بالصحّة شرط التمتع بالقدرة على الصبر والتحمل. ومن تلك الطرق مثلاً رجيم الـ4 أكواب.

رجيم الـ4 أكواب لـانقاص الوزن

لخسارة الوزن ونحت الجسم واستعادة الرشاقة، ليس ضرورياً بذل الكثير من الجهود واتباع الحميات القاسية وممارسة التمارين الرياضية المتعبة جداً. يمكن تحقيق الهدف نفسه باعتماد نظام حياتي صحّي ذكي. وفي هذه الحالة يجب ممارسة التمارين الخفيفة أو الحرص على الحركة بين الحين والآخر خلال النهار.

كما ينصح باتباع نظام غذائي متوازن مثل رجيم الـ4 أكواب. وهو يقوم على تناول 4 أكواب تحتوي على مكونات مغذية لا تسبب زيادة الوزن خلال الوجبتين الرئيسيتين.

كوب من البروتينات: السمك، أو الدجاج أو اللحم أو بيضتان.

كوبان من الخضار الخضراء أو الفواكه.



كوب من النشويات: أرز، حمص، بطاطا، معكرونة...

ويحتوي الكوب في هذه الحالة على كمية تعادل الـ200 غرام. كذلك يمكن إضافة ملعقة طعام أو ملعقتين من المواد الدهنية مثل زيت الزيتون إلى كل وجبة.

وفي حال كنت من الأشخاص الذين لا يحبّون أكل اللحوم، يمكنك أن تلجئي إلى مصادر أخرى للبروتين مثل ستيك الصويا، الجبنة البيضاء أو البقوليات. لكن تذكري أن البروتينات النباتية لا تحتوي على الحديد وأن عليك تأمين هذا المكون من مصدر صحي.

أما إذا كنت تخافين من الشعور بالجوع خلال النهار، فيمكنك أن تتناولي كمية إضافية من الخضار الخضراء. ولإضافة نكهة مميزة إلى أطباقك رشّي عليها كمية قليلة من الملح. وتذكّري أنه يمكن هذا الرجيم أن يساعد على نسف الدهون واستعادة البطن المسطح وإزالة السيلوليت.