شكرا لقرائتكم خبر عن تناول عصير التوت البرى لمدة 3 شهور يخفف آلام التهاب المفاصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون برازيليون، أن عصير التوت البرى يخفف ألم المفاصل للنساء التى تعانى من الالتهابات الروماتيزمية.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أوضح الباحثون أن تناول نصف لتر من عصير التوت البري ذو السعرات الحرارية المنخفضة يومياً يمكن أن يساعد النساء المصابات بالتهاب المفاصل الروماتويدي على تخفيف الألم الذي يصيب 400 ألف شخص في المملكة المتحدة.

وأظهرت الدراسة أن النساء اللواتي تناولن عصير التوت البري لمدة 3 أشهر لديهن مستويات أقل من الأجسام المضادة التي تهاجم الجهاز المناعي وتؤذي المفاصل، إضافة إلى عدد أقل من المفاصل المتورمة والمؤلمة.

وأكد الباحثون أن مضادات الأكسدة في التوت البري يمكن أن تساعد في منع بعض من رد الفعل المناعي الذي يسبب الألم وتصلب في الأشخاص الذين يعانون من التهاب المفاصل الروماتويدي.

وأضاف الباحثون أن عصير التوت البري يقلل من نشاط المرض، وبالتالي له أثار مفيدة لمرضى التهاب المفاصل الروماتويدي ، على الرغم من أن هناك حاجة إلى إجراء دراسات أكبر وطويلة الأجل للتحقق بشكل قاطع من هذا التأثير وتوضيح الآليات المعنية.