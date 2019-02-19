فيديو معلوماتى.. 8 نصائح نفسية لمرضى السرطان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأمل والتفاؤل من الأمور التى تجعلنا نعيش فى سعادة وصحة، وخصوصا مع أصحاب الأمراض المزمنة، لذلك يقدم ”الخليج 365” نصائح لمرضى السرطان لمحاربة المرض بالأمل وفقا لما ذكره موقع roswellpark. 1ـ اقنع نفسك أن المرض ضعيف تستطيع أن تهزمه بقوتك 2ـ تحلى بالتفاؤل والعزيمة والإصرار على استكمال العلاج 3ـ ممارسة التمارين الرياضية يرفع الروح المعنوية وتعزز الصحة النفسية 4ـ ابتعد عن الوحدة، وتقرب من أصدقائك وعائلتك 5ـ عد إلى عملك ومارس حياتك بشكل طبيعى 6ـ كن لطيفا مع نفسك وهون عليها الألم 7ـ لا تدخل فى نوبات الحزن الشديدة 8ـ ساعد غيرك وشارك فى الأعمال التطوعية المختلفة

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