شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتركب مواصلات.. إزاى تحمى نفسك من عدوى البرد والأنفلونزا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وسائل المواصلات العامة من أكثر الأماكن التى يمكن أن تنتقل فيها العدوى خاصة من نزلات البرد والأنفلونزا، حيث يمكن أن تلتقط العدوى من لمسك للدرابزين الذى يمسك فيه الركاب أو الزحام، وقد وجدت إحدى الدراسات التي أجرتها جامعة نوتنجهام البريطانية في عام 2011 أن أولئك الذين يستخدمون الأتوبيسات العامة أو المترو كانوا أكثر عرضة بنسبة ستة أضعاف للإصابة بنزلات البرد، بحسب موقع "Patient".

قال الدكتور جاري ماكلين، أستاذ الأبحاث في قسم العدوى بالمعهد الوطني للقلب والرئة في الكلية الملكية البريطانية: "وسائل النقل هى أكثر مكان يمكن أن تنتقل فيه عدوى البرد، لأن الناس أقرب لبعضهم البعض لفترات طويلة من الوقت.



نزلات البرد فى المواصلات

وإليكم أهم النصائح التي تساعدك على تجنب الإصابة بالبرد في وسائل النقل العام

إذا جلست بجانب شخص يعطس أو يسعل

إحدى الطرق الرئيسية للإصابة بنزلة برد هي استنشاق الرذاذ أو المخاط المنقولة بالهواء من شخص مصاب، حيث وجد أحد الأبحاث أن عطسة واحدة فقط يمكن أن تصيب 150 راكباً فى المواصلات خلال 5 دقائق.

ولأن الرذاذ الناتج عن العطس والسعال يمكن أن يعبر مسافات كبيرة بسرعة كبيرة، فالأكثر أماناً هو الوقوف بجانب الشخص الذي يعطس بدلاً من الوقوف أمامه، وحاول ألا تتنفس لبضع ثوان عندما يعطس شخصاً بجانبك.



تجنب العدوى

هل يجب أن تتجنب لمس أي شيء؟

المقابض وأعمدة الدرابزين والمصعد وماكينة التذاكر هي أماكن رئيسية لتراكم فيروسات البرد والأنفلونزا فى وسائل النقل، إذا رأيت شخصاً مصاب بنزلة برد يلامس أسطحاً معينة، فتجنب الاتصال بنفس الأسطح، ولكن إذا اضطررت لذلك، فلا تلامس أنفك أو عينيك بعد ذلك.



المواصلات

غسول معقم لليد

استخدم غسول لليد مضاد للجراثيم لقتل الفيروسات فى وسائل النقل العام، مع غسل اليدين بالصابون والماء.