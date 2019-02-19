طفل يعود إلى الحياة بعد إعلان وفاته ثلاث مرات

اكتشف رجل وزوجته، أن طفلهما "المعجزة"، الذي أُعلن عن وفاته ثلاث مرات، ما زال يتنفس في كفنه.

وبحسب صحيفة "ذي صن"، فقد اعتقد الجميع أن الطفل، قد توفي أثناء الولادة بعد 27 أسبوعًا من الحمل، في 8 فبراير/ شباط.

وقال مدير المستشفى، في مدينة سانتا كروز في بوليفيا، فيديريكو أوركيزو، إن ما حدث كان معجزة، على الرغم من أن السلطات البوليفية تعتبر ما حدث يعد "إهمالًا طبيًا".

وأوضح أوركيزو قائلًا، "لقد ولد الطفل دون أن يظهر أي علامة تدل على أنه على قيد الحياة، لذلك أعلنا أنه موت جنيني، ثم فحص الأطباء الطفل مرة أخرى، إلا أن حالته ظلت على ما هي عليه"، مضيفًا، "بعد مرور ساعة، تفقد الأطباء الطفل وكان التشخيص كما هو، ثم بعد ساعتين، تم فحص الطفل مرة أخرى، وتأكدت وفاته".

وتابع مدير المستشفى، "الشيء الوحيد الذي يمكن أن نقوله للجميع هو أنها كانت معجزة"، إذ وفقًا لوسائل الإعلام المحلية، فقد خلصت لجنة المستشفى إلى أن الطفل ولد ميتًا، ولكنه عاد إلى الحياة بعد أكثر من ساعتين.

وكان الوالدان قد استخرجا شهادة وفاة من المستشفى لطفلهما استعدادًا لدفنه، قبل حدوث المعجزة، ويدعى الطفل "Dhilan Daren"، وتجري حاليًا رعايته في وحدة العناية المركزة في المستشفى، فيما يطالب والده، ريتشارد جورادو، المستشفى بشهادة ميلاد لطفله.

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