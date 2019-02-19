طريقة اعداد وتحضير مكرونة نجريسكو بالدجاج

القاهرة - لايف استايل
المقادير
كيلو مكرونه أقلام
قطع صغيرة من الدجاج
دقيق
لبن
سمن
بصل
جبنة موزاريللا
فلفل ألوان أخضر و أحمر
زيتون
ملح
فلفل
الطريقة
تسلق المكرونه و تترك جانباً
فى مقلاة توضع
ملعقتين من السمن و تضاف البصلة المبشورة و تقلب ثم تضاف قطع الدجاج و تقلب و يضاف الملح و الفلفل و تترك حتى تنضج
و يمكن إضافة الفلفل الأخضر والألوان
لعمل البشاميل
3 ملعقة دقيق يحمر في ملعقتين من السمن ثم يضاف اللبن و يقلب و يمكن إضافة المرقة
فى وعاء توضع المكرونة المسلوقة و يضاف عليها ملعقتين من البشاميل و تقلب و تقسم لنصفين
يوضع نصف فى صينية مدهونة و يضاف عليها قطع الدجاج و الجبنة الموزاريللا ثم باقى المكرونة و عليها ملعقتين من البشاميل و الجبنة و الزيتون و الفلفل الأخضر و الألوان و توضع بالفرن ثم تقدم بألف هنا.
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