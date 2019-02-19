طريقة اعداد وتحضير مكرونة نجريسكو بالدجاج

المقادير

كيلو مكرونه أقلام

قطع صغيرة من الدجاج

دقيق

لبن

سمن

بصل

جبنة موزاريللا

فلفل ألوان أخضر و أحمر

زيتون

ملح

فلفل

الطريقة

تسلق المكرونه و تترك جانباً

فى مقلاة توضع

ملعقتين من السمن و تضاف البصلة المبشورة و تقلب ثم تضاف قطع الدجاج و تقلب و يضاف الملح و الفلفل و تترك حتى تنضج

و يمكن إضافة الفلفل الأخضر والألوان

لعمل البشاميل

3 ملعقة دقيق يحمر في ملعقتين من السمن ثم يضاف اللبن و يقلب و يمكن إضافة المرقة

فى وعاء توضع المكرونة المسلوقة و يضاف عليها ملعقتين من البشاميل و تقلب و تقسم لنصفين

يوضع نصف فى صينية مدهونة و يضاف عليها قطع الدجاج و الجبنة الموزاريللا ثم باقى المكرونة و عليها ملعقتين من البشاميل و الجبنة و الزيتون و الفلفل الأخضر و الألوان و توضع بالفرن ثم تقدم بألف هنا.

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