نشرة دواء بنزتروبين – Benztropine

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يستخدم دواء بنزتروبين Benztropine لعلاج أعراض مرض باركنسون أو الحركات اللاإرادية ، بسبب الآثار الجانبية لبعض الأدوية النفسية (مضادات الذهان مثل الكلوربرومازين / هالوبيريدول ) ، ينتمي دواء بنزتروبين Benztropine إلى فئة من الأدوية تسمى مضادات الكولين ، تعمل عن طريق منع مادة طبيعية معينة (acetylcholine) ، هذا يساعد على تقليل تصلب العضلات و التعرق و إنتاج اللعاب ، و يساعد على تحسين قدرة المشي لدى الأشخاص المصابين بمرض باركنسون .

يمكن لمضادات الكولين إيقاف التشنجات العضلية الشديدة في الظهر و الرقبة و العينين ، و التي تسببها في بعض الأحيان أدوية نفسية ، يمكن أن يقلل أيضا من الآثار الجانبية الأخرى مثل تصلب العضلات / صلابة (علامات extrapyramidal- EPS ) ، ليس من المفيد في علاج مشاكل الحركة الناجمة عن خلل الحركة المتأخر و قد يؤدي إلى تفاقمها ، لا ينبغي استخدام Benztropine للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 3 سنوات.

كيفية استخدام Benztropine دواء بنزتروبين

– خذ هذا الدواء عن طريق الفم عادة من 2 إلى 4 مرات في اليوم مع وجبات الطعام و عند النوم ، أو كجرعة وحيدة في وقت النوم أو حسب توجيهات الطبيب ، طبيبك قد يبدأ بك جرعة منخفضة و يزيد الجرعة ببطء لإيجاد أفضل جرعة لك ، تعتمد الجرعة على حالتك الطبية و عمرك و استجابتك للعلاج.

– إذا كنت تستخدم الحل الفموي ، قم بقياس الجرعة باستخدام ملعقة أو جهاز قياس خاص ، لا تستخدم ملعقة منزلية لأنها قد لا توفر الجرعة الصحيحة ، و خذ هذا الدواء بانتظام من أجل الحصول على أكبر فائدة منه ، لمساعدتك على التذكر خذه في نفس الأوقات كل يوم.

– خذ هذا الدواء على الأقل 1 ساعة قبل مضادات الحموضة التي تحتوي على المغنيسيوم و الألمنيوم أو الكالسيوم ، السماح على الأقل 1-2 ساعات بين جرعات من البنزتروبين و أدوية معينة للإسهال ( مضادات الإسهال ممتازة مثل الكاولين و البكتين و أتابولجيت) ، خذ هذا الدواء بعد ساعتين على الأقل من الكيتوكونازول ، قد تمنع مضادات الحموضة و بعض الأدوية للإسهال الامتصاص الكامل للبنزتروبين ، و قد يمنع هذا المنتج الامتصاص الكامل للكيتوكونازول عندما يتم أخذ هذه المنتجات معًا.

– إذا كنت تتناول هذا الدواء لعلاجات جانبية من دواء آخر ، قد يطلب منك الطبيب تناوله على جدول منتظم أو حسب الحاجة فقط ، إذا كنت تتناول هذا الدواء لمرض باركنسون ، قد يغيّر طبيبك جرعة الأدوية الأخرى (على سبيل المثال ليفودوبا) ، فيجب عليك اتباع تعليمات الطبيب عن كثب.

– عند استخدامه لفترة طويلة قد لا يعمل هذا الدواء جيدًا و قد يتطلب جرعات مختلفة ، تحدث مع طبيبك إذا توقف هذا الدواء عن العمل بشكل جيد.

– على الرغم من أنه يساعد العديد من الأشخاص ، إلا أن هذا الدواء قد يسبب الإدمان في بعض الأحيان ، قد تكون هذه المخاطر أعلى إذا كان لديك اضطراب تعاطي المخدرات ، مثل الإفراط في الاستخدام أو الإدمان على المخدرات او الكحول ، لا تزيد الجرعة أو تتناولها أكثر من مرة ، أو استخدمها لفترة أطول من الوقت المحدد ، بشكل صحيح يجب إيقاف الدواء عند مواجهة ذلك ، قد تصبح بعض الحالات أسوأ عندما يتوقف الدواء فجأة ، لذلك فالجرعة الخاصة بك قد تحتاج إلى أن تنخفض تدريجيا.

– قد يستغرق الأمر من يومين إلى ثلاثة أيام قبل أن يصبح تأثير هذا الدواء ساري المفعول ، اخبر طبيبك إن كانت حالتك مستقرة أو متدهورة.

الاحتياطات الخاصة التي ينبغي اتباعها عند تناول دواء بنزتروبين

– قبل تناول البنزتروبين ، أخبر طبيبك أو الصيدلي إذا كان لديك حساسية من البنزتروبين أو أي أدوية أخرى ، أو أي من مكونات تحضير البنزتروبين ، اسأل طبيبك أو الصيدلي أو تحقق من ملصق الحزمة للحصول على قائمة بالمكونات.

– أخبر طبيبك أو الصيدلي عن وصفة طبية و الأدوية بدون وصفة طبية ، و الفيتامينات و المكملات الغذائية و المنتجات العشبية التي تأخذها أو تخطط لاتخاذها ، تأكد من ذكر أي مما يلي مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات مثل ديسيبرامين (نوربرامين) أو كلوميبرامين (Anafranil) ، أو إيميبرامين (Tofranil) أو تريميبرامين (سورمونتيل) أو هالوبيريدول (هالدول).

– أخبر طبيبك إذا كنت تعاني من خلل الحركة المتأخر ، مثل حركة لا يمكن السيطرة عليها على الوجه أو اللسان أو أجزاء الجسم الأخرى ، كذلك يجب اخباره بأي مشاكل أخرى مثل تضخم البروستاتا ، أو مشاكل أخرى في الجهاز البولي أو مشاكل في ضغط الدم أو القلب.

– أخبر طبيبك إذا كنت حاملاً أو تخططين للحمل أو الرضاعة الطبيعية ، إذا أصبحت حاملاً أثناء تناول البنزتروبين فاتصل بطبيبك.

– إذا كنت تجري جراحة بما في ذلك جراحة الأسنان ، أخبر الطبيب أو طبيب الأسنان أنك تتناول البنزتروبين.

– يجب أن تعرف أن هذا الدواء قد يجعلك نعسانًا ، لا تقم بقيادة سيارة أو تشغيل الآلات حتى تعرف كيف يؤثر هذا الدواء عليك.

– تذكر أن الكحول يمكن أن يضيف إلى النعاس الناجم عن البنزتروبين.

– تجنب التعرض غير الضروري أو لفترات طويلة لأشعة الشمس ، و ارتداء الملابس الواقية و النظارات الشمسية ، فقد يجعل Benztropine بشرتك حساسة لضوء الشمس.

– تحدث مع طبيبك عن مخاطر و فوائد تناول البنزتروبين إذا كان عمرك 65 سنة أو أكثر ، لا ينبغي على البالغين الأكبر سنا عادة تناول البنزتروبين ، لأنها ليست آمنة أو فعالة مثل الأدوية الأخرى التي يمكن استخدامها لعلاج نفس الحالة.

التعليمات الغذائية التي ينبغي عليك اتباعها عند تناول دواء بنزتروبين

ما لم يخبرك طبيبك بخلاف ذلك استمر في نظامك الغذائي المعتاد.

ما افعل عند نسيان جرعة دواء بنزتروبين

خذ الجرعة المفتقدة حالما تتذكرها و مع ذلك إذا كان الوقت قد حان للجرعة التالية ، تخطي الجرعة الفائتة و مواصلة جدول الجرعات العادية ، لا تأخذ جرعة مضاعفة للتعويض عن واحدة فائتة.

الآثار الجانبية لدواء بنزتروبين

– فم جاف.

– صعوبة أو ألم عند التبول.

– الإمساك.

– قيء.

– غثيان.

– فقدان الشهية.

بعض الآثار الجانبية يمكن أن تكون خطيرة ، إذا واجهت أيًا من الأعراض التالية فاتصل بطبيبك على الفور:

– طفح جلدي.

– ضربات قلب سريعة أو غير منتظمة أو قصف.

– حمى.

– ارتباك.

– كآبة.

– أوهام أو هلوسة.

– تغيرات الرؤية.