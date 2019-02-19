اضرار فتح الحوض

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في حالة التشريح الأنثوي ، يحافظ غشاء الحوض على السلامة الهيكلية للرحم والمثانة والمهبل والأمعاء ويقيهم من السقوط من وضعهم الطبيعي إلى القناة المهبلية . إذا ضعف الحجاب الحاجز الحوضي ، يمكن أن يؤدي إلى ما يسمى تدلي الجهاز الحوض ، حيث تتداخل الأجهزة في المنطقة السفلية وتسبب سلس البول ، والألم ، ومشاكل صحية أخرى .

أسباب وأعراض التهاب فتح الحوض

يشبه حجاب الحاجز الحوضي إلى أرجوحة أو جسر معلق ، ويلاحظ أنه عندما يضعف جزء واحد من الحجاب الحاجز ، فإنه يضع ضغطًا إضافيًا على المناطق الأخرى . مع مرور الوقت ، يمكن أن تمتد أنماط العضلات وتتدهور إلى النقطة التي يمكن أن يتطفل فيها أحد الأعضاء الموجودة فوق المهبل (الرحم ، المثانة ، أو المستقيم) في المهبل نفسه ويدفعه إلى الأسفل . يمكن للجدران المهبلية أن تنزلق بنفسها .

سقوط الرحم

معظم النساء اللواتي يشتكي من الشعور أو حتى مشاهدة ، انتفاخ في المهبل . يكون هذا عندما ينزل عضو مجاور إلى المنطقة المهبلية ، سوف يطوى المهبل ويتحول إلى الداخل ، مما يجعله يبرز من فتحة ، يمكن أن يشعر المرضى بالانتفاخ عندما يجلسون عليه ، أو يلاحظون شيئًا بارزًا ، أو سيشعرون بالضغط أو يشعرون أن هناك شيئًا يحاول الخروج من جسمهم ، وهذا يسبب الكثير من القلق أو الخوف ، على نحو مفهوم . وهذه هي الطريقة الأكثر شيوعًا التي يتعرض لها النساء .

بعض من الأنواع المحددة من تدلي الجهاز الحوض

المصطلحات لأنواع محددة من تدلي الجهاز الحوضي تشتمل على : التدلي المثاني (الجزء الأمامي من العضلات المهبلية يضعف وتسقط المثانة) ؛ تدلي المستقيم (الجزء الخلفي من العضلات المهبلية يضعف ويسقط المستقيم) ؛ وتدلي الامعاء الدقيقة (تضعف العضلات على “سقف” المهبل ، يسقط الأمعاء الدقيقة) . كما يمكن أن يسقط الرحم إلى داخل المهبل ، وحتى إذا تمت إزالة الرحم من المريض عن طريق استئصال الرحم ، فإن منطقة الأنسجة المتبقية يمكن أن تستمر في الانخفاض إذا ضعف الحجاب الحاجز الهيكلي .

هذه الإعادة لترتيب الأعضاء في الحوض يمكن أن يسبب صعوبة في التبول أو التبرز

وبالعكس ، إذا تعرض الحجاب الحاجز بشكل متكرر لضغط مفاجئ وسريع يحدث قد يحدث من السعال المزمن أو العطس ، أو حتى الضحك القاسي ، فقد يفقد المريض القدرة على التحكم في التبول والتبرز ويحدث في بعض الاحيان سلس البول .

النساء الحوامل هن الاكثر عرضه لأضرار فتح الحوض

عندما تكون المرأة حاملاً ، وستقوم بالولادة فهذه المرحلة مرهقة جداً لأرضية الحوض . فالطفل يمثلضغط كبير قد يصل وزنه أحياناً إلى 10 أرطال ، وعندما تقوم النساء بالضغط لولادة الأطفال ، فإن ذلك يكسر ويدمر كل الأربطة المترابطة الموجودة في قاع الحوض والمهبل .

بعض الاسباب الاخرى

السمنة ، والإمساك المزمن ، وأمراض الرئة و التدخين يجعل الأنسجة الضامة للحوض أضعف قليلا ، كما لو كنت فقط بحاجة إلى سبب آخر للاقلاع عن التدخين ،” أي حالة تصيب الأعصاب ، مثل مرض السكري أو مشكلة الحبل الشوكي ، يمكن أن تسبب أيضًا إضعاف عضلات الحوض .

الإصلاح الجراحي لضعف الحوض قد ينطوي على مضاعفات

عندما يصبح تدلي الأعضاء الحوضية خطيراً بما يكفي للتسبب في الألم المزمن و / أو السلس ، كثيراً ما يُنصح بإجراء عملية جراحية لإصلاح جدار الحوض العضلي . نجاح الإصلاح ، يعتمد في المقام الأول على خبرة ومهارة الجراح . أن هؤلاء النساء اللاتي يواجهن خطرًا كبيرًا بسبب عودة الانتفاخ في منطقة الحوض يكون بسبب فشل نسيجهن الأصلي ، ربما يحتاجن إلى جراحة لهذا الامر ، ويجب أن يحصلن عليها في أيدي جراح ذي خبرة . الناس الذين يحصلون فقط على إصلاح الأمر لأول مرة ، ليس من المحتمل بشكل كبير أن تفشل هذه الجراحة في إصلاح الأنسجة الأصلية الخاصة بهم .