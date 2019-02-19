شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: 74% ممن يجرون عمليات السمنة ينتكسون مرة أخرى والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - متابعات:

كشفت نتائج دراسة سعودية حديثة أجراها الأستاذ الدكتور بالطب الباطني والغدد والسمنة، عاصم الفدا، أن 74 % من المرضى عادوا إلى اكتساب الوزن، وذلك بعد مضي 5 سنوات من خضوعهم لعمليات السمنة.

وأظهرت الدراسة أن ٣ % كانت زيادة الوزن لديهم كبيرة، مشيرا إلى ضرورة الاستمرار في المتابعة الطبية بعد عمليات السمنة على الأقل مرة سنويا لمتابعة الوزن وتجنب المضاعفات.

ووفقاً لـ»الوطن» فقد أكد الفدا إنه مع زيادة معدلات انتشار السمنة في العالم تبرز عمليات السمنة كأحد أهم الخيارات وأكثرها فاعلية في علاج هذا المرض، وعلى الرغم من نجاح هذا النوع من العمليات في تقليل الوزن بصورة كبيرة وتحسين المضاعفات المرتبطة بالسمنة، إلا أن متابعة المرضى لفترات طويلة بعد إجراء العملية تشير إلى عودة بعض المرضى إلى اكتساب الوزن بدرجات متفاوتة.

واشار إلى دراسة حديثة تم عرض نتائجها في المؤتمر العالمي السادس للغدد الصماء والسكري- الذي تنظمه الجمعية السعودية للغدد الصماء والاستقلاب بالرياض- حيث تابعت الدراسة أنماط الوزن للمرضى الذين خضعوا لجراحة لعلاج السمنة على مدى فترة تمتد لخمس سنوات، وأجريت هذه الدراسة الاستطلاعية على 91 شخصا من البالغين خضعوا لجراحة لعلاج السمنة بين عامي 2008 و 2014.

وبعد مضي 5 سنوات من إجراء العملية بلغت نسبة الذين عادوا إلى اكتساب الوزن بدرجات متفاوتة 74 % من عدد الذين تمت متابعتهم، بينما بلغت نسبة الذين كانت زيادة الوزن لديهم كبيرة بمقدار 25 % أو أكثر من الوزن المفقود 30 % من الأشخاص.

كما تُشير دراسات أخرى عالمية إلى عودة بعض الأشخاص إلى اكتساب الوزن بعد مرور سنوات من إجراء عمليات السمنة، وهذا ما تؤكده هذه الدراسة.