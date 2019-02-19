نتائج جديدة ربما ترسم الأمل لمرضى "التصلّب المُتعدِّد"‎

توصّل باحثون عبر الاعتماد على تحليل النتائج المتوصل إليها في الدراسات السابقة، إلى وجود خلايا بلازما معينة باسم "الخلايا بي" المنتجة للجلوبيولين- أ المناعي، والتي تستطيع تخفيف حدة الالتهاب فى دماغ المرضى أثناء نشاط المرض.

ويسبّب الجهاز المناعي لدى المصابين بالتصلب المتعدد التهابا يصيب الجهاز العصبي المركزي الدماغ والحبل الشوكي، ليؤدي إلى أعراض متعددة تتراوح بين التعب والألم، وصولا إلى فقدان القدرة الإدراكية حتى الشلل، وحتى الآن لم يتوصل الباحثون إلى علاج يشفي المرضى، لكنهم تمكنوا من تطوير علاجات لتأخير تقدمه.

وقال سيرجيو بارانزيني الأستاذ المساعد في كلية الطب جامعة "واشنطن"، في بيان صحافي، إن إثبات قدرة الخلايا بي المنتجة "للجلوبيولين - أ" المناعي يفتح بابا جديدا في مجال أمراض الالتهابات العصبية وقد يكون الخطوة الأولى نحو إنتاج علاجات جديدة لتعديل سير التصلب المتعدد والاضطرابات العصبية المشابهة أو إيقاف تقدمها".

وزاد الباحثون عدد الخلايا البلازمية المنتجة للجلوبيولين المناعي والمهاجرة من أمعاء الفئران إلى أدمغتها، ووجدوا أن بإمكانهم التخلص كليا من الالتهاب الحاصل في الدماغ، ويرون أن زيادة عدد هذه الخلايا في أمعاء المصابين بالتصلب المتعدد قد تزيد عدد الخلايا المهاجرة إلى أدمغتهم، وهم يهتمون بدراسة أنواع الميكروبات المعوية الطبيعية التي تحرض على تصنيع خلايا بلازما منتجة للغلوبيولين المناعي إيه.

وبيّن الكاتب المساعد جين جومرمان "إذا استطعنا فهم ما تتفاعل معه هذه الخلايا، فقد نتمكن من علاج التصلب المتعدد بتعديل البكتيريا التي تعيش في الأمعاء السليمة"، وأضاف قد يكون هذا أسهل من طريقة إيصال الأدوية إلى الدماغ التي لم تثبت فعاليتها حتى الآن.

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