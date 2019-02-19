إيهاب الشريف يؤكّد أن أسعار زراعة الأسنان يبدأ من 5 آلاف جنيه

كشف الدكتور إيهاب شريف عضو الجمعية الألمانية لزراعة الأسنان عن أسباب غلاء أسعار زراعة الأسنان، مشيرًا إلى أن الزارعات جيدة الصنع تبدأ من 5000 جنيه وقد تزيد عن 7000 جنيه في مصر.

وأوضح شريف، أن الزراعة مكوّنة من أكثر من جزء وتصنيعها مكلف جدًا بسبب الخامات والمعادن الدقيقة المكونة منها حتى تتوافق مع جسم الأسنان وتعيش سنين، من دون أن تسبب مشاكل وتلوث، كما أن هناك تكاليف إضافية مثل البنج والفحوصات واختبار حالة العظام وغيرها كل ذلك تدخل في أسعار العملية.

وأشار إيهاب شريف، إلى أن الزراعة تتم على مراحل كثيرة، وليست في زيارة واحدة للمراكز المتخصصة، منوهًا بأن الزراعة عبارة عن جزئين، الأول "السفلي" ويكون داخل العظام، والثاني "العلوي"، ويتم تركيبه على الزراعة السفلية أو "الداخلية" بعد 3 أشهر، ثم بعد ذلك يتم تركيب "تلك" مشابه للسنّة الطبيعية.

وقال الدكتور إيهاب شريف، إنه يجب على أطباء زراعات الأسنان المتميزين، أن يعتمدوا على زراعات متميزة الصنع، مضيفًا أن من مظاهر نجاح وتميز الزراعة، التئام اللثة بمظهر لائق، وظهور السِنّة المزروعة بشكل طبيعي من دون أن يظهر أي حرف معدني بعد الزارعة.

وأشار إلى أن ما يميز الزارعات المتميزة، دوران اللثة حول تاغ البورسلين وتغلق تمامًا وتمنع دخول بقايا الطعام في الأسنان، بالإضافة إلى التئام خلايا العظام بسرعة جدًا، ما يحقق ميزة تعجل من إمكانية التحميل مباشرة عليها في حالة التثبيت المبدئي للزراعة داخل العظم، حيث يمكن تحقق التحميل الفوري، ويمكن وضعها بعد مرور 7 أسابيع فقط.

قد يهمك أيضا:طبيب يُحذّر من إهمال علاج تسوس وتعفن الأسنان

معلومات خاطئة عن تنظيف الأسنان