سيدة تضع 7 توائم في ولادة طبيعية شرق العراق

وضعت أم جديدة سبعة توائم في ولادة طبيعية وجميعهم بصحة جيدة في أوّل ولادة لها,وذلك في حادث غريب في العراق.

ولدت الأم صاحبة الـ 25 عامًا والتي لم يتم ذكر اسمها في مستشفى محافظة ديالي شرق العراق، ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية ,ويعتقد أنها أوّل حالة بهذا الشكل في الشرق الأوسط.

وأصدر المتحدث باسم وزارة الصحة في العراق بيانًا قال فيه إن الأم مع فتياتها الستة وابن واحد يتمتعون بصحة جيدة، فيما قال والد الأطفال السبعة أنه لم يخطط هو أو زوجته لأن تكون أسرتهم كبيرة بهذا الشكل، ولن يفكر في الإنجاب مرة أخرى.

تتبع هذه الحالة، الأم التي أنجبت ستة توائم، ثلاثة فتيات وثلاثة أولاد داخل مستشفى جامعة سانت جورج في لبنان.

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