طرق بسيطة تجعل عطرك يدوم لفترة أطول

نصائح تساعدك على الاستمتاع بعطرك المفضل لأطول فترة :

1. من وجهة نظر خبراء العطور، أنه لكي تجعلي رائحة عطرك تدوم طويلا عليك وضعها على نقاط النبض في جسمك أي المواقع التي تكون فيها الأوعية الدموية اقرب للجلد . وهذه النقاط هي المعصمين من الجهة الداخلية ، الحنجرة ،خلف الأذن ، خلف الركبتين.

2. ضعي كمية قليلة من الفازلين كطبقة أولية قبل العطر في المناطق التي تحبذينها. استخدمي الفازلين لأنه سيجعل قطرات العطر تلتصق به ولا تتسرب الى مسام الجلد وتزول الرائحة. جربي هذه الحيلة لتحافظ على عطرك فترة أطول .

3.تعطير الشعر: ضعي القليل من العطر المفضل لديك على فرشاة شعرك الخاصة وسرحي شعرك بعيدا عن فروة الرأس، هذه الطريقة ستجعل رائحة شعرك منتعشة ومميزة خلال يومك الطويل.

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