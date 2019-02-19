شكرا لقرائتكم خبر عن اعراض حصوات المرارة ابرزها ألم فى الكتف الايمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

المرارة هى عضو صغير على شكل كمثرى تقع على الجانب الايمن من البطن وأسفل الكبد مباشرة تخزن المرارة عصارة هاضمة تعرف بالعصارة الصفراوية والتى تفرز من الامعاء الدقيقة، وقد تتعرض المرارة لبعض المشاكل الصحية والحصوات التى تسبب الم شديد فى البطن.

ووفقا لما ذكره موقع mayoclinic فأن هناك علامات وأعراض تدل على الاصابة بحصوات المرارة وهى:

أعراض حصوات المرارة



حصوات المرارة

1: الغثيان والقئ المستمر.

2: الشعور بألم شديد فى البطن والظهر.

3: اصفرار فى لون البشرة والعيون ملحوظ.

4:الشعور بغازات فى البطن مع انتفاخ شديد فى البطن.

5:اضطرابات فى المعدة وعسر الهضم.

6:الاعياء الشديد وعدم القدرة على بذل أى مجهود.

7: ألم شديد فى الكتف الايمن.

وهناك نوعين من حصوات المرارة الصفراوية



الم المرارة

أنواع حصوات المرارة الصفراوية

1: حصاة الكولسترول الصفراوية، وهو النوع الأكثر شيوعًا من الحصوات، يسمى حصاة مرارية من الكولسترول، وغالبا ما يظهر أصفر اللون، وتتكون هذه الحصوات من الكوليسترول غير المنحل، ولكنها قد تحتوي على مكونات أخرى.

2: الحصى الصباغية الصفراوية، تتشكل هذه الحصوات ذات اللون الأسود أو البني الداكن عندما تحتوي العصارة الصفراوية على كميات كبيرة من البيليروبين.

وهناك مخاطر وأضرار تسببها حصوات المرارة اذا لم يتم علاجها ومنها

مضاعفات الاصابة بحصوات المرارة

1: يمكن لاستقرار حصى المرارة في عنق المرارة أن يسبب التهاب المرارة والإصابة بالحمى.

2:قد يسبب انسداد القناة الصفراوية ويؤدى لمشاكل فى الكبد والأمعاء الدقيقة.

3:حصوات المرارة قد تسبب انسداد القناة البنكرياسية.

4:حصوات المرارة تزيد من خطر الاصابة بسرطان المرارة.

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