اهمية فيتامين د للمرأة

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فيتامين (د) هو عنصر غذائي بالغ الأهمية للجميع ، و لكن هناك بعض الطرق المحددة التي يمكن لفيتامين (د) من خلالها تعزيز الطاقة ، و المساعدة في توازن الهرمونات عند النساء ، بغض النظر عن عمرك و مستوى نشاطك أو ما إذا كان لديك أطفال أم لا ، تعلم المزيد عن هذه المغذيات الحرجة ، و كيف يمكن أن تؤثر على طاقتك و دماغك ، و كيف يفيد فيتامين د النساء بشكل مختلف عن الرجال.

أعراض نقص فيتامين (د)

يعد نقص فيتامين د من أكثر الطرق لتخريب صحتك ، لكن نقص فيتامين د أثناء الحمل يمكن أن يكون ضارًا لكل من الأم و الطفل ، في الواقع تشير الأبحاث إلى أن المستويات التي تقل عن 25 هيدروكسي فيتامين د عند النساء الحوامل ، مرتبطة بالنتائج “السلبية” في الأم و الجنين و الطفل حتى بعد الولادة.

فوائد فيتامين (د) للنساء

زيادة الخصوبة

– هيمنة الاستروجين هي واحدة من الأسباب الرئيسية للعقم ، و هناك قائمة من الأعراض و الأمراض المرتبطة بالهرمونات في النساء ، أظهرت دراسة أجريت في عام 2010 أن جرعات عالية من فيتامين د خفضت استراديول (نوع واحد من هرمون الاستروجين) و البروجسترون ، و ارتفاع مستويات هرمون الاستروجين يمكن أن يجعل الحمل كابوسًا ، في دراسة واحدة للفئران ثبت أن نقص فيتامين (د) يخفض الخصوبة بنسبة 75 ٪ ، المكمل لفيتامين (د) لا يزيد فقط من فرص الحمل بشكل طبيعي ، كما أنه قد يحسن من نجاحك بالتخصيب في الأنابيب.

– إذا كنت حاملاً أو تحاولي الحمل تأكدي من اختبار مستويات فيتامين د لديك ، و العمل مع طبيب موثوق به لإيجاد الجرعة المناسبة لك ، إذا كنت تبحث عن زيادة الخصوبة و توازن الهرمونات ، فإن أفضل مكان للبدء به هو 1000 وحدة دولية من D3 يوميًا لكل 25 رطل من وزن الجسم ، وفقًا لتوصيات مجلس Vitamin D إذا كنت ترغب في تكملة أكثر دقة ، فقم باختبار و إعادة اختبار مستويات فيتامين د.

مكافحة سرطان الثدي

– سبعون في المائة من النساء المصابات بسرطان الثدي يعانون من نقص فيتامين (د) ، و من بين الفوائد الأخرى لفيتامين (د) للنساء ، فقد ثبت أنه يمنع نمو خلايا سرطان الثدي ، و يقلل من ظهور الجينات المسببة للسرطان ، و قد درس جولين ويلش و هو باحث في جامعة ولاية نيويورك في ألباني ، آثار فيتامين (د) لمدة 25 عاما ، و تعتقد أن فيتامين (د) قد يكون بنفس قوة الأدوية الحديثة المضادة للسرطان.

– تنخفض مخاطر الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 30٪ عندما تصل مستويات فيتامين د إلى 40 نانوغرام / مل ، و هو مستوى منخفض نسبيًا ، تقترح بيانات الرصد أن 2000 وحدة دولية / يوم من فيتامين د ، يمكن أن تقلل من حدوث سرطان الثدي بنسبة 50٪ ، أظهرت دراسة أخرى أن 800 وحدة دولية / يوم من فيتامين د ، قد ترتبط بمعدلات بقاء محسنة بين حالات سرطان الثدي ، و ليس الأمر جيدًا فقط لضرب سرطان الثدي ، كما تبين أن تحسين فيتامين (د) إلى جانب مستويات الكالسيوم ، يقلل من خطر الإصابة بجميع أنواع السرطان في النساء بعد انقطاع الطمث.

بناء عظام أقوى

– خلال فترة الحمل تحتاج الأم إلى الكالسيوم لكل من هيكلها العظمي و طفلها ، بدون فيتامين د لن يتم امتصاص الكالسيوم في الأنسجة الصلبة مثل العظام و الأسنان ، هذا يمكن أن يسبب فقدان العظام و نقص العظام الشديد لكل من الأم و الطفل ، و قد تبين أيضا فيتامين (د) لزيادة امتصاص الكالسيوم من الغذاء.

– و يعتقد أن العظام الهشة هي نتيجة لا يمكن تجنبها للشيخوخة ، في عام 2007 وجد الباحثون أن النساء المعانين من فيتامين D كن أكثر احتمالا بنسبة 77 ٪ للإصابة بكسر في عظام الفخذ ، و لكن يمكنك على الأرجح تجنب فقدان كثافة العظام بمستويات كافية من فيتامين د ، يمكن إعطاء النساء المسنات فيتامين (د) زيادة العمر المتوقع بنسبة 6 ٪ (أو سنتين).

دعم جهازك المناعي

– فيتامين (د) يدعم “الخلايا القاتلة” لجهاز المناعة الخاص بك ، هذه العوامل مهمة للبحث عن مسببات الأمراض و تدميرها ، هذه “الخلايا القاتلة” تكون كامنة حول جسمك ، حتى يتم احتجازها لصد الغزاة فقط عندما تكون في حاجة إليها ، فيتامين (د) هو واحد من أهم المكونات لهذه الإشارات ، يلعب فيتامين د دورًا في قدرة الخلية على الانتقال إلى وضع التنبيه ، و يخبر الخلية أن تهدأ عندما تنتهي المهمة ، إذا استمرت “الخلايا القاتلة” في إفراز جسدك ، فقد تتسبب في أضرار جانبية و قد تسهم في اضطرابات المناعة الذاتية ، و ترتبط معظم حالات العقم بطريقة ما بأمراض المناعة الذاتية ، و هي كارثة سواء كنت حاملاً أو تحاول الحمل أو لا تهتم بالحمل.

تجنب متلازمة المبيض المتعدد الكيسات (PCOS)

متلازمة المبيض المتعدد الكيسات هو اضطراب هرموني شائع عند النساء في سن الحيض ، الأعراض الأكثر شيوعًا هي زيادة الوزن و حب الشباب و نمو شعر الوجه و العقم ، معظم النساء المصابات بالـ PCOS يعانين من نقص في فيتامين د ، و تبين إحدى الدراسات الارتباطات بين انخفاض مستويات فيتامين د و مقاومة الأنسولين و الالتهابات ، و التي تسهم جميعها في متلازمة تكيس المبايض.