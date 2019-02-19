بمشاركة 110 خبراء.. انطلاق مؤتمر "إندو دبي 2019" الطبي الخميس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تنطلق، الخميس، فعاليات مؤتمر "إندو دبي 2019 "، الذي يقام تحت رعاية الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية الإماراتي رئيس هيئة صحة دبي، وبدعم من جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية دبي، ويناقش جراحة القولون والمستقيم وعلاج آلام الحوض.

ويشارك في المؤتمر الذي يستمر 3 أيام بفندق "إنتركونتننتال فيستفال سيتي دبي"، 110 من الخبراء والأطباء المختصين بأمراض الجهاز التناسلي والنساء من مختلف أنحاء العالم، حيث يركز ولأول مرة على معالجة المشاكل الصحية المرتبطة بآلام منطقة الحوض.

وقال جاك ماريسكو، رئيس المؤتمر إن "إندو دبي" يقام بتنظيم من قبل أكاديمية "إم أي إس" وهي مركز تدريب متخصص في جراحة أمراض النساء تقدم تدريباً عملياً عالي الجودة في الجراحة الدقيقة بهدف مساعدة المتخصصين على تطوير مهاراتهم الجراحية، والتعرف على كل ما هو جديد في مجال جراحة أمراض النساء، لافتاً إلى أن المؤتمر يضم العديد من الجلسات العلمية ووش العمل التخصصية في هذا المجال.

وأكد عبدالله بن سوقات، المدير التنفيذي لجائزة الشيخ حمدان للعلوم الطبية، أن دبي أصبحت وجهة عالمية لاستضافة مختلف الأحداث والمؤتمرات العالمية، مشيراً إلى أن استضافة مؤتمر "إندو دبي 2019" يوفر فرصة مثالية لتبادل الخبرات والتجارب وتطوير الأداء الطبي للقائمين على توفير أفضل الخدمات العلاجية خاصة في مجال طب النساء.