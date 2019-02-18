شكرا لقرائتكم خبر عن هل تهتز رجلك لا إراديا.. قد يكون لديك نقص فى الحديد.. اعرف العلاقة بينهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تشعر فى بعض الأحيان باهتزاز قدمك لا إراديا، إذاَ قد يكون نقص الحديد السبب، ذلك أن الحديد هو المساهم الأساسى في صنع الهيموجلوبين الذى يساعد على حمل الأكسجين إلى جميع أجزاء الجسم ونقصه يسبب نقصا فى مستوى خلايا الدم الحمراء.

العلاقة بين الحركة اللاإرادية للساقين ونقص الحديد

يعد فقر الدم الناجم عن نقص الحديد مشكلة شائعة تؤثر على ملايين البشر عالمياً ، ووفقا لتقرير موقع " onlymyhealth" يُعتقد أن نقص الحديد في النظام الغذائى يرتبط بمشكلة اهتزاز الساقين بطريقة غير إرادية، كما يسبب نقص الحديد أيضا انخفاضا في مستويات الدوبامين (مادة كيميائية مسئولة عن حركة وعملية التفكير) ، وكلاهما يسهم في مشكلة اهتزاز الساقين.



اسباب اهتزاز الساق

أعراض أخرى لنقص الحديد

قد لا يعاني بعض الأشخاص من أي أعراض في البداية ولكن اعتمادًا على شدة الحالة ، قد يظهر جسدك بعض العلامات مثل:

الإعياء والشعور بالتعب طوال الوقت

هو أحد أكثر أعراض نقص الحديد شيوعًا.

شحوب الجلد

انخفاض مستوى الحديد في الجسم يجعل الدم يفقد لونه الطبيعي الأحمر ، مما يؤدي إلى تلوين شاحب داخل الجفن السفلي، كما يمكن أيضا أن ينظر إلى شحوب على الجسم كله.

ضيق في التنفس

نقص الهيموجلوبين في الجسم بسبب نقص الحديد يؤدي إلى انخفاض مستوى الأكسجين، مما يعنى أن العضلات لا تحصل على كمية كافية من الأكسجين للقيام بأنشطة مثل المشي وتسلق الدرج ، مما يؤدي إلى ضيق التنفس.



اعراض نقص الحديد الأخرى

الدوخة أو الصداع

نقص الحديد يمكن أن يسبب الصداع والدوار، عندما لا يكون هناك ما يكفي من الأكسجين في جسمك ، يمكن أن يؤدي إلى الصداع والدوار.

جفاف الجلد والشعر

عندما يحرم الجلد من الأكسجين ، يميل إلى أن يصبح جافًا وضعيفًا مما يؤدي إلى فقدان الشعر والشعر الجاف والبشرة الجافة.

ضعف الأظافر

الحديد هو عنصر غذائى أساسي للأظافر السليمة، قد يؤدى نقصه إلى تكسر وهشاشة فى الأظافر بسهولة .

فى إطار إهتمام الخليج 365 بتقديم كل ما يهم المصريين من معلومات واستشارات طبية ، يقدم الخليج 365 خدمة التعرف على أسعار وتكاليف العمليات الطبية المختلفة لكى يتمكن كل مريض من تحديد العملية المناسبة والسعر المناسب ونرشح له أيضًا الدكتور المناسب

وللتواصل مع الفريق الصحفى المسئول عن إعداد المحتوى الطبى بخدمة دكتور الخليج 365 يرجى التواصل من خلال:

الواتس آب على الهاتف رقم: 01288830677

البريد الإلكترونى : [email protected]