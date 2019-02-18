شكرا لقرائتكم خبر عن س وج.. كل ما تريد معرفته عن الديدان المعوية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الديدان المعوية من أبرز المشاكل التى يعانى منها الكثيرون وخصوصا الأطفال، حيث تسبب ألما شديدا وإسهال وقئ ، وضمن سلسلة موضوعات س وج يقدم الخليج 365 كل ما تريد معرفته عن الديدان المعوية وفقا لما ذكره موقع healthline

ألم البطن

س:ما هى أنواع الديدان المعوية؟

ج:

1: الديدان المفلطحة والتى تشمل الديدان الشريطية.

2:الديدان الأسطوانية ، والتى تسبب الإصابة بالعدوى والديدان الدبوسية والدودة الشصية.



ألم

س: ما هى أعراض الديدان المعوية؟

ج:

1:ألم شديد فى البطن.

2:الاسهال.

3: الغثيان والقىء.

4: انتفاخ وغازات.

5:فقدان شديد فى الوزن غير المبرر.

س: ما هى أسباب الديدان المعوية.

1: تناول لحوم غير مطبوخة من حيوان مصاب بمشاكل صحية.

2:شرب مياه ملوثة قد يزيد من فرص الاصابة بالديدان المعوية.

3:استخدام مرحاض غير نظيف وملئ بالملوثات والبكتيريا.

4: اهمال النظافة الشخصية وتناول الطعام دون الاهتمام بغسل اليدين.

س: ما هو علاج الديدان المعوية؟

على حسب نوع الديدان يصف الطبيب العلاج المناسب ولكن هناك بعض طرق الوقاية من الاصابة بأنواع الديدان وهى:

1:الاهتمام بغسل اليدين وخصوصا للأطفال قبل وبعد استخدام دورات المياه أو تناول الطعام.

2: عدم استخدام الأدوات الشخصية لأى شخص.

3:الاهتمام بقص الاظافر حيث إنها تحتوى على نسبة كبيرة من الجراثيم والبكتيريا.

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