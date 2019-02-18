كيف تهدد المنظفات المنزلية حياة أطفالنا؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 18 فبراير 2019 07:28 مساءً - لا تخلو بيوتنا من المنظفات المنزلية، التي توفر علينا الكثير من العناء أثناء عملية التنظيف، وتعطي نتائج مبهرة وفعالة، ولكن في الوقت ذاته قد تشكل خطراً حقيقياً على صغارنا في حال غفلنا عنهم وكانت في متناول أيديهم. فقد بينت إحصاءات منظمة الصحة العالمية أن حوالي مليوني طفل يموتون سنوياً بسبب ملوثات المنزل الكيميائية.



الأطفال يتأثرون بها أكثر من الكبار

أوضحت أستاذ الكيمياء والمدير المعتمد دوليا في سلامة الغذاء الدكتورة فاطمة شرف، أن هناك دراسات علمية أظهرت أن نحو 12% من الحوادث المنزلية المتعلقة بالتسمم في بريطانيا تحدث بسبب مواد التنظيف المنزلية كونها تحتوي على مواد سامة وقابلة للاشتعال.

إضافة إلى أن منظمة الصحة العالمية تقدر إحصاءاتها بموت حوالي مليوني طفل سنوياً بسبب ملوثات المنزل الكيميائية! وذلك لأن الأطفال يتأثرون بالمواد الكيميائية أكثر من الكبار، بسبب طبقة الجلد لديهم التي في طور النمو، والتي تسهل امتصاص أي مواد بسرعة عبر الجلد.



منتجات غير آمنة:

من جهته أكد رئيس المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك، الدكتور سليمان السماحي، أن هناك منظفات غير آمنة الاستخدام حيث أن أغطيتها سهلة الفتح من قبل الأطفال، إضافة أنها غير محكمة الإغلاق مما يسهل عملية غشها وخلطها بمواد أخرى قد تكون أكثر ضرر.

أكثر من 60 مواصفة قياسية:

أصدرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أكثر من (60) مواصفة قياسية للمنظفات، بالإضافة إلى اللائحة الفنية التي نصت على "تعبئة المنظفات في عبوات محكمة الغلق ومانعة للتسرب". كما اشترطت تعبئة المنظفات القلوية في عبوات صلبة، وألا تكون عبوات منظف الصرف القلوي مشابهة لعبوات المواد الغذائية لضمان عدم الخلط بينهما.

كما ألزمت المصنعين بكتابة العبارات التحذيرية على المنتج مثل "يبعد عن متناول الاطفال"، "يحفظ بعيداً عن العين والجلد والملابس"، و "لا يخلط مع الكيماويات الأخرى".



نصائح مهمة:

لفتت الدكتورة فاطمة شرف إلى ضرورة اتباع النصائح التالية لحماية الأطفال من أضرار المنظفات المنزلية:

- تنبيه العاملة المنزلية وتوعيتها ومراقبتها عند استخدام مواد التنظيف والمبيدات.

- وضع مواد التنظيف والمبيدات في صناديق خاصة وفي أرفف عالية بعيداً عن متناول أيدي الأطفال وحفظها في مكان جاف.

- تهوية المكان جيدا عند استخدام المنظفات أو المبيدات.

- لبس القفازات والنظارات الخاصة والكمامات عند استخدام بعض أنواع المنظفات والمبيدات وعدم خلطها مع بعضها.

الإسعافات الأولية:

فيما بينت استشاري طب المجتمع ومستشار التوعية الصحية بإدارة الصحة العامة بمحافظة جدة الدكتورة منيرة بلحمر، ضرورة إجراء الإسعافات الأولية بأقصى سرعة حال تعرض الطفل للتسمم جراء ابتلاعه المنظفات لتخفيف المادة السامة بقدر المستطاع أثناء نقله للمستشفى:

فور اكتشاف الأمر:

• اتصلي بالإسعاف.

• اتصلي بالطبيب أو بمركز السموم لمعرفة الإرشادات إن لم تكوني على معرفة بها.

• إن استطعت تحديد نوع المادة المسببة للتسمم، فاحتفظي بها.

• انقلي المصاب للمستشفى فورًا، فالإسعافات التالية أولية أي أثناء نقل المريض وليست هي العلاج.

الإجراءات العاجلة الأولية في المنزل:

1) إعطاء لبن بارد وبياض بيضة.

2) إعطاء مسكن قوي لتخفيف الألم.

3) يمنع إعطاء البيكربونات.

4) يمنع إحداث قيء.

5) يمنع عمل غسيل للمعدة.

6) يمنع إعطاء القلويات الضعيفة مثل ماء الكالسيوم في حالات التسمم بالأحماض الغير عضوية.

7) يمنع إعطاء أحماض مثل الخل أو عصير الليمون في حالات التسمم بالقلويات مثل الفلاش.