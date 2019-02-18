كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 18 فبراير 2019 07:28 مساءً - تحرص الحامل دوماً على تناول الأغذية الصحية التي تفيدها وجنينها، إذ يمتص هذا الجنين، الذي يسكن أحشاءها، فوائد الأطعمة التي تتناولها أمه، بل ويستمتع بنكهاتها أيضاً.

ومن المعروف أن الخضراوات والفواكه تعد الغذاء الأفضل لكليهما، لذا ستعرِّفكِ اليوم كاريمان عبداللطيف، اختصاصية التغذية، على فوائد الجزر للحامل.

القيمة الغذائية

الجزر من الخضراوات الجذرية المشبَّعة بالفيتامينات والمعادن، حيث يحتوي على قيمة غذائية كبيرة، وطاقة بمقدار 41 كالوري لكل 100 جم، إضافة إلى الكربوهيدرات، والسكر، والبروتين، والدهون، وفيتامينات C وA وB6 وK، إلى جانب الكالسيوم، والصوديوم، والفوسفور، والبوتاسيوم، والمغنيسيوم، والحديد، والزنك، وغيرها من المعادن المهمة.

أهمية الجزر للحامل

لأن الجزر يحتوي على هذه الكمية الهائلة من العناصر الغذائية فمن المهم تناوله كما هو، أو مطبوخاً، أو على هيئة عصير، ففيتامين A الموجود فيه يساعد في نمو عينَي الجنين، بينما يقوي فيتامين C جهاز المناعة لديه ولدى أمه، ويزيد الكالسيوم من صلابة عظام وأسنان الطرفين، ويساهم المنجنيز في تكوين غضاريف الجنين، كذلك يحتوي الجزر على الحديد، وفيتامين C اللذين يساعدان في تجنب الإصابة بفقر دم الحمل، أما الألياف فتساعد الأم في التغلب على مشكلات الإمساك التي تحصل للحامل، ويقي البوتاسيوم والمغنيسيوم الحامل من التشنجات في عضلات القدمين، وهو ما تعاني منه كثير من الحوامل، ويعمل الجزر أيضاً على الحفاظ على مستوى ضغط الدم

أضرار الإفراط في تناول الجزر

على الرغم من الفوائد العظيمة التي يمنحها الجزر للجسم، إلا أن الإفراط في تناوله يسبِّب مشكلة كبيرة، فأي شيء يزيد عن حده ينقلب إلى ضده، فالكمية الزائدة من "البيتا كاروتين" في نظام الأكل قد تعرض الأم إلى الإصابة بالسرطان، لا قدر الله، كما أن استهلاك كميات كبيرة من الجزر قد تحول لون الجلد إلى الأصفر الشاحب "كاروتينيميا"، إضافة إلى إصابة الحامل بالصداع والخمول، لذا يجب الاعتدال في تناوله وأي صنف غذائي مهما كانت فوائده.