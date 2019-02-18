كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 18 فبراير 2019 07:28 مساءً - تعتبر فاكهة السفرجل من الفواكه حلوة المذاق، إذ يتراوح طعمها بين التفاح والأجاص، وهي توصف كثيرًا لعلاج بعض الحالات المَرَضيَّة، ويمكن للحامل تناولها لما تحتويه من الفوائد الغذائية المهمة لصحتها وصحة الجنين.

وعن فوائد السفرجل للحامل، حدثتنا أخصائية التغذية عهد المنديل، فقالت:

تحتوي فاكهة السفرجل على قيمة غذائية عالية مهمة لصحة الأم والجنين، من حيث التالي:

- تحتوي على كمية جيدة من الألياف، تساعد الحامل في التخلُّص من التلبُّكات المعوية والإمساك والإسهال.

- في فاكهة السفرجل يتوفر عنصر الحديد المهم جدًا لدم الحامل، فهي مُعرَّضة في فترة الحمل لنقص الحديد وفقر الدم.

- تناول الحامل هذه الفاكهة يخفف عنها الغثيان والقيء المرافق للحمل، لاحتوائه على فيتامين "ب" الذي يساعد أيضًا على فتح شهية الأم، ويساعد في مكافحة أعراض الوهن والتعب والإجهاد الذي يتسبب بها الحمل.

- تساعد فاكهة السفرجل المرأة الحامل في التخلُّص من الماء الزائد الذي يسببه الحمل، خاصة في الأشهر الأخيرة، والتخلُّص أيضًا من السموم؛ كونها من الفواكه التي تحتوي على الماء، وتعتبر بذلك مُدرًّا طبيعيًّا للبول.

- تحتوي على مضادات الأكسدة بكمية جيدة تساعد الأم الحامل على الاسترخاء من التوتر الذي يسببه ارتفاع هرمون الحمل، خصوصًا في أول أشهر الحمل.

- تحتوي فاكهة السفرجل على البوتاسيوم، فيحافظ على ضغط الأم ويقيها من التعرُّض لتسمم الحمل.

- تحتوي على فيتامين "أ" المهم لنمو الجنين، بما في ذلك تطور القلب والرئتين والكلى والعينين والعظام، بالإضافة إلى الدورة الدموية والجهاز التنفسي والجهاز العصبي المركزي، كما أنه يعمل على إصلاح أنسجة الأم بعد الولادة.

- تحتوي على حمض الفوليك الذي يساعد في وقاية الجنين من التشوُّهات.