فوائد اللبان الشحري

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حيث ان اللبان الشحري يكون عبارة مادة تأخذ الشكل الصمغي وهي تشبه اللبان الذي يتم مضغه، وهو يتم استخراجه من اشجار الكندر ودول شمال افريقيا واليمن وعمان هو موطنه الاصلي، فهو مفيد جدا لأنه يحتوي على نسبة كبيرة من الكورتيزون المضاد للالتهابات ومسكنة للآلام، كذلك يحتوي على الزيوت الطيارة، وكان يستخدم قديما منذ مئات السنين في علاج كثير من الامراض مثل الربو والكحة وعلاج البلغم ومقوي للذاكرة ويعالج النسيان، كما انه انتشر استخدامه في الوقت الحالي.

فوائد اللبان الشجري

ـ انه كان يعمل على تعزيز عمل الجهاز المناعي، فهو يقوم بالقضاء على الميكروبات والجراثيم الغريبة والتي تسبب الامراض به والتي تدخل جسم الانسان.

ـ انه يعتبر من مطهرات الجسم.

ـ يساعد في علاج قصور الكلى.

ـ يعمل على التقليل الشعور بالغثيان ، كما انه يعمل ويساهم في علاج القيء.

ـ كما انه يمكن استخدامه مطهر للفم، فهو يستعمل كغسول والمحافظة على نظافة اللثة والاسنان التي يمنع تسويسها.

ـ انه يمكن الاستفادة منه في علاج مشاكل الجهاز التنفسي، فهو يقي ويعالج الكحة والسعال وكذلك التخلص من البلغم، كما انه مهدئ للجهاز التنفسي، وذلك لأنه يعمل كمضاد حيوي للالتهاب، ويقوم كذلك لعلاج نزلات البرد والانفلونزا وخافض للحرارة.

ـ يساعد في طرد الغازات الضارة من الجسم، وذلك لأنه يحتوي على الزيوت الطيارة، التي تساعد في تنظيم حركة الامعاء وبالتالي طرد الغازات منها، وانه يعمل على تنظيم حركة الطعام فيها.

ـ يعمل على المساعدة في ادار البول، وفي التخلص من المياه الزيادة والتي تكون محبوسة في الجسم ، وبالتالي بالتخلص من السموم الموجودة فيه، وكذلك الدهون الزائدة التي تساهم في تخسيس الوزن.

ـ انه يعمل على المحافظة على صحة الرحم، فهو يحميه من تسبب السرطان لأنه يعمل على عدم تكوين الاكياس بداخله، وينظم عمل هرمون الاستروجين وكذلك تنظيم الدورة الشهرية عند النساء.

ـ انه يعمل على تنشيط كافة اجهزة الجسم المختلفة المناعية والهضمية والبولية والتنفسية.

ـ يعمل على التقليل من التوتر والقلق، حيث انه مفيد للاسترخاء والهدوء، وذلك لأنه يعمل على فتح ممرات التنفس والتنفس العميق.

ـ انه يعمل على التئام الجروح فهو بوضعه كمادة على الجروح فهو يساعد على التئام الانسجة المجروحة والممزقة ويقوم بتطهيرها من الجراثيم التي تتسبب في انه يلتهب.

ـ كما انه يعمل على الوقاية من اعراض الشيخوخة، فهو يعمل على تنشيط الخلايا ويقوم بحمايتها من التلف ويقوم بتجديدها، وكذلك يعمل على ازالة تجاعيد البشرة والبقع البنية التي تكون في الوجه مع تقدم العمر، كما انه يقوم بعلاج حب الشباب ومنع انتشاره، كما انه يستخدم في الهالات السوداء حول العينين.

ـ انه يساعد على تحسين الرؤية.

ـ يساعد في علاج الزهايمر وخاصة لكبار السن، ويقوم بوصف للطلاب حتى يساعدهم على التركيز.

ـ يعمل على علاج آلام الاذن وذلك عند خلطه مع زيت الزيتون، أو زيت السمسم.

ـ يساعد في علاج ثقل السان وذلك بخلطه مع زبيب الجبل أو الزعتر.

ـ كما انه يساعد في علاج الروماتيزم وارتفاع السكر وضغط الدم، فهو يستفاد منه عن طريق مضغه أو نقعه أو عمل كمادات منه ويمكن غليه ويشرب دافئا.

فوائد اللبان الشحري للأطفال

ـ يعمل على ازالة البلغم الذي يصيب الاطفال بكثرة.

ـ يعمل على تخفيف حدة السعال وبالتالي علاج والحد من آلام الصدر.

ـ انه يعالج الربو وكذلك حالات ضيق التنفس عند النوم.

ـ انه يعمل على تقوية جهاز المناعة عند الأطفال.

ـ انه يعمل على علاج التهابات الحلق.

ـ انه يخفف آلام الاسنان الذي ينتج عن تسوسها.

ـ يعمل على مساعدة الطفل في طرد الغازات التي تسبب له مغص.

أضرار لبان الذكر

نجد ان فوائد لبنان الذكر( الشحري ) تفوق مضاره البسيطة، والتي يكون احتمال حدوثها، كإصابة الفك بالتضخم، وكذلك شد العضلات، والاجهاد العضلي، وذلك للمبالغة في المضغ وتحريك الفم.

كذلك ممكن لبنان الذكر يتسبب في التشتت الذهني فيقلل التركيز وبالتالي يؤثر على القدرات الذهنية بشكل عام، كذلك هناك احتمالية حدوث تشوهات في الوجه في منطقة الفك، وأيضا هناك احتمالية حدوث اضرار غير محددة للحوامل، حيث انه من الممكن يزيد من خطر الاجهاض، لذك ينصح بعدم تناوله في الحمل.

كما انه يؤثر على الكلى حيث انه يعمل على اعاقة وصول المواد الهامة لها.

انه يكون سبب في حالة التعب العام.

فوائد لبان الذكر للتخسيس

انه يساعد في حرق الدهون والشحوم، التي تكون متراكمة في منطقة البطن والارداف، فيساعد فيشد الجسم والتخلص من الترهلات والتي تكون ناتجة عن الحمل، والولادة، أو السمنة

انه يساعد في سد الشهية وكذلك يقلل من رغبة الشخص في تناول المزيد من الطعام.

يعمل على علاج اضطرابات الجهاز الهضمي كالإمساك وانتفاخ المعدة.

فهو يعمل على مساعدة الجسم من السوائل المحبوسة والفضلات وكذلك السموم، فنجد ان كل هذا يساعد على علاج السمنة ويساعد على التخسيس.