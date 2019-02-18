انت الان تتابع موضوع علاج الدمل في المناطق الحساسه والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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تكون الدمامل المهبلية عبارة عن نتوءات ملتهبة بالقيح وتكون تحت جلد المهبل، وهذه الدمامل يمكن أن تتطور على السطح الخارجي للمهبل ، في منطقة العانة ، أو يمكن أن تتطور على الشفرتين، وتتطور الدمامل المهبلية عندما تتأثر بصيلات الشعر وتتطور العدوى في الجريب، وقد يبدأ الدمل على شكل نتوء صغير أحمر ويتطور على مدار بضعة أيام إلى بقعة متورمة مؤلمة مع طرف أبيض أو أصفر مملوء بالقيح، وقد تبدو بعض الدمامل مشابهة للبثور ، والتشخيص الصحيح هو مفتاح العلاج، وإذا كان لديك شيء في المهبل ولا تعرفين ما إذا كان دمل أم شيء آخر ، فعليك تحديد موعد لزيارة الطبيب العام أو طبيب أمراض النساء .

ما هي دمامل المهبل

نادرا ما تسبب الدمامل القلق، سوف يذهب معظمهم من تلقاء أنفسهم خلال أسبوع أو أسبوعين، وقد يحتاج عدد قليل من الحالات إلى العلاج الطبي، ويمكن أن يساعد العلاج في تخفيف الألم وتقليل العدوى حتى يزول الدمل .

كيفية علاج الدمامل المهبلية في المنزل

سوف تختفي معظم الدمامل من تلقاء نفسها في غضون بضعة أيام أو أسابيع، ويمكنك المساعدة في تخفيف الأعراض وتسريع العملية باستخدام العلاجات المنزلية، لكن قبل أن تلمس الدمل أو المنطقة المحيطة به ، تأكد من غسل يديك جيداً، واستخدم صابون مضاد للبكتيريا وماء دافئ، لأنه بدون هذه الخطوة ، أنت تخاطر بتقديم المزيد من البكتيريا للدمل، وهذا يمكن أن يجعل العدوى أسوأ، وبالمثل ، اغسل يديك مرة أخرى بعد الانتهاء من العلاج، فأنت لا تريد المخاطرة بانتشار أي بكتيريا إلى مناطق أخرى من الجسم .

1- لا تستسلم للحكة

مقاومة إغراء الحكة التي تسببها الدمامل، لأن القيام بذلك يحرر البكتيريا ويمكن أن ينشر العدوى، ويمكنك أيضا أن تجعل الألم أسوأ .

2- الضغط على الدمل بقطعة من القماش بماء دافئ

قم بنقع قطعة قماش مبللة بالماء الأكثر دفئًا بقليل، بنفس الحرارة التي تستخدمها لغسل يديك أو وجهك، وأعصر الماء الزائد جيدا من القماش، وضع القماش على الدمل ، واتركه لمدة 7 إلى 10 دقائق، وكرر هذه العملية ثلاث أو أربع مرات يوميًا حتى تختفي الدمامل، حيث تساعد الحرارة الناتجة عن الضغط على زيادة دوران الدم ، لذا يمكن لخلايا الدم البيضاء مقاومة العدوى المتبقية .

3- ارتد ملابس فضفاضة

أحد أكثر الأسباب شيوعًا للدمامل هو الملابس الضيقة التي تسبب الاحتكاك على جلد العانة الرقيق، وحتى يختفي الدمل ، قم بارتداء الملابس الداخلية الفضفاضة، وبعد التمرين ، قم بتغيير الملابس الداخلية وارتداء ملابس نظيفة وجافة .

4- استخدام مرهم

يساعد مرهم الفازلين على حماية الدمل من الاحتكاك بالملابس، وبالمثل ، إذا انفجر الدمل ، استخدم مرهم مضاد حيوي مثل bacitracin ، والنيومايسين والبوليميكسين للحماية من عدوى أخرى بينما يشفي الدمل الأول .

5- تناول مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية

قد يكون دواء الألم الذي لا يستلزم وصفة طبية ضروريًا لتخفيف الألم والالتهاب الذي تسببه الدمامل، خذ الإيبوبروفين (أدفيل) أو الأسيتامينوفين (تايلينول) .

إذا لم تساعد هذه العلاجات المنزلية أو لم يذهب الدمل في غضون أسبوعين ، قم بتحديد موعد مع طبيب أمراض النساء أو الطبيب العام، فقد تحتاج إلى علاج طبي من قبل طبيب .

كم من الوقت تستغرق دمامل المهبل للشفاء

الدمل يزول عادة من تلقاء نفسه خلال أسبوع أو أسبوعين، إلا أن بعض الدمامل سوف تتقلص وتختفي، وآخرون قد ينفجروا أولا، وإذا انفجر الدمل ، نظف المنطقة جيدًا ، ثم ضع شاشًا معقمًا أو ضمادة لاصقة، وحافظ على نظافة المنطقة وتغيير الملابس يوميًا، واغسل يديك قبل وبعد تغيير الضمادات أيضًا، وهناك بعض عوامل الخطر التي تؤدي إلى انتشار أكثر من دمل في المنطقة :

1- الاحتكاك لاسيما من الملابس الضيقة

2- نمو الشعر من حلاقة المنطقة بالشفرة .

3- عدوى المكورات العنقودية

إذا تطور المزيد من الدمامل ، قم بتحديد موعد مع طبيبك، حيث يمكن أن يساعد علاج السبب الأساسي في منع الدمامل المستقبلية، وهناك بعض الأعراض التي تشير إلى أن الدمل الخاص بك قد يحتاج إلى علاج إضافي من الطبيب، وتشمل هذه الأعراض :

1- حمى

2- قشعريرة أو تعرق بارد

3- دمل ينمو بسرعة

4- دمل مؤلم للغاية

5- دمل أكبر من بوصتين

6- دمل لا يذهب بعد أسبوعين

7- الدمل الذي يتكرر أو إذا قام بتطوير دمامل متعددة

كيفية منع الدمامل في المستقبل

لا يمكن دائمًا منع الدمامل ، ولكن هذه النصائح يمكن أن تساعدك على تقليل مخاطر الدمامل المستقبلية أو النتوءات المهبلية الأخرى:

1- قم بتغيير ماكينة الحلاقة بشكل متكرر

2- لا تشارك شفرات الحلاقة، حيث يمكن مشاركة البكتيريا المسؤولة عن الدمل بسهولة باستخدام شفرات الحلاقة .

3- استخدام غسول الحلاقة أو الكريم لتقليل الاحتكاك عند حلاقة شعر العانة .

4- احلق هذا المكان في اتجاه نمو الشعر .

5- قم بتقشير منطقة العانة برفق مرتين في الأسبوع، حيث يساعد التقشير على فتح أي بصيلات شعر مسدودة والسماح بنمو الشعر .