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بشكل طبيعي يقوم الجسم بعملية التعرق وهي من العمليات الطبيعية التي تفرزها الغدد العرقية يوميًا من أجل التخلص من الماء والسوائل والأملاح الزائدة في الجسد ، وتلك العملية ضرورية جدًا من أجل المحافظة على درجة حرارة الجسم من خلال ما يُعرف بعمليتي التبريد والتبخير ويزداد التعرق بفعل التوتر والخوف الشديد أو بسبب ارتفاع درجة الحرارة ، أو بفعل القيام بنشاط حركي زائد مثل ممارسة التمارين الرياضية أو الجري ، وممن الممكن حدوث ألم شديد مع التعرق .

كما أن التعرق من المؤشرات الهامة التي تدل على صحة الجسم ولكنها قد تتسبب في الإحراج في بعض الأوقات خاصة في فصل الصيف بسبب الروائح الكرهية التي تنبعث من العرق ، ويوجد اليوم العديد من الطرق المستخدمة في إزالة العرق مثل مزيلات العرق التي لا يمكن الاستغناء عنها وهنالك منتجات ظهرت لمقاومة التعرق وهما يعملان بنفس الكيفية ولكن تختلف مضادات التعرق عن مزيلات العرق كثيرًا .

الفرق بين مزيل العرق و مضاد التعرق

يجنو صانعي منتجات العناية الشخصية الكثير من المال بسبب خوفنا من العرق ورائحة الجسم ، ولكن ضع في اعتبارك حقيقتين عن العرق أنه رطب وليس له رائحة هذا صحيح فالعرق يتغير رائحته بسبب البكتيريا التي تعيش على بشرتنا أو تحت الجلد ، وتصنع مضادات التعرق للتعامل مع العرق ، أما يعالج مزيل العرق البكتيريا ، بالرغم من كونهم يعطوا نفس النتيجة تقريبًا ولكنها مخلفين تمامًا ، تقول الصحة الكندية أن تسميات مزيل العرق كمنتج مستحضرات تجميل لأنه يستخدم فقط في إخفاء رائحة الجسم التي تسببها البكتيريا ومن ناحية أخرى يعتبر مضاد التعرق دواء لأنه يغير من وظيفة الجلد بشكل مؤقت مما يجعله يمنع العرق .

كيف يعملون ؟

مزيل العرق

إن الإبطين لدينا موطن لكثير من الغدد العرقية ، مما يجعلها تفرز العرق باستمرار حيث يمكن للبكتيريا أن تزدهر فيه . لجعل الإبطين أقل احتواءً على البكتيريا ، تحتوي مزيلات العرق على مكونات حمضية أو مالحة. لإزالة أو قتل البكتيريا التي تنمو مع العرق لعدم ظهور الرائحة ، بعض مزيلات الروائح تحتوي أيضًا على العطور أو العطور لإخفاء روائح الجسم الكريهة.

مضاد التعرق

عندما تتحقق من تصنيف معظم مضادات التعرق ، وستجد أنها تحتوي على مركبات الألومنيوم كمكونات نشطة. وتمتص هذه المركبات في الجلد ، فتمنع من توصيل القنوات العرقية مؤقتًا ، مما يحد من تدفق العرق. هذا “التوصيل” لا يدوم إلا لفترة قصيرة ، ولهذا السبب يضطر الناس إلى إعادة تطبيق مضاد التعرق ليحافظ على جفاف تحت الإبط مرة في اليوم أو مرتين في اليوم .

ما هم المنتج الذي يجب علي اختياره ؟

نظرًا لأن العديد من المنتجات تتضمن في الواقع مكونات مضادة للعرق ومزيله لرائحة العرق فقد لا تفكر كثيرًا في قرارك بشأن استخدام أي منهم ، فهي مسألة اختيار شخصية تقررها بناءً على احتياجاتك الشخصية . ولكن ضع في اعتبارك الأثر الجانبي تعمل مزيلات التعرق والعرق بشكل أفضل معًا البعض يختار مزيل العرق فقط ، والبعض يفضل مزيل التعرض للشعور بإحساس الجفاف ولمظهر جميل تحت الإبط كما يوجد خيارات اليوم خالية من الألومنيوم تحتوي على منتجات طبيعية مثل بذور الشيا مع بلورات الملح المعدنية .

يتم وصف بعض مضادات التعرق على أنها رياضية أو clinical-strength وبعضها متاح بوصفة طبية ، بينما يمكن العثور على بعضها على رفوف الصيدليات ، ولكن بالنسبة لأولئك الذين يعانون من فرط التعرق أو التعرق الشديد فتحتاج لمنتجات لتقليل العرق والرائحة معًا ، هذه الأيام من الممكن استخدام مضادات التعرق فإنها تزيل من معدل العرق بنسبة تتراوح من 20-30%ولكن ضع في اعتبارك أنها لا تقضي على العرق تمامًا .

هل مضادات التعرق ومزيلات العرق آمنة الاستخدام ؟

لبعض الوقت بدأ الناس في إرسال رسائل تحذيرية حول دخول الألومنيوم في صناعة مضادات التعرق وخطر الإصابة بمرض السرطان الثدي ، وحتى الآن ، قالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية وجمعية السرطان الأمريكية والمعهد القومي للسرطان أنه لم يتم العثور على أدلة علمية أو طبية قائمة لربط هذه المنتجات بسرطان الثدي ، والخطر الوحيد المتحقق من استخدام مزيل العرق أو مضاد للعرق هو تهيج الجلد. تكون معظم الصيغ متوازنة من درجة الحموضة ، بمعنى أنها ليست حمضية إلى درجة أنها تسبب تفاعلات جلدية. ومع ذلك ، فإن أي شخص يصاب بطفح جلدي أو يجد تهيجًا من استخدام منتج ما ، فيجب أن يتوقف عن استخدامه. لا تستخدم أبدًا مضادًا للعرق أو مزيلًا للرائحة على الجلد المجروح .

البدائل الطبيعية لمزيلات العرق ومضادات التعرق

مزيلات العرق : يمكن الحصول على المنتجات غير المعطرة المعروفة بـ hypoallergenic ، وطريقة واحدة سهلة لتجنب الحاجة لمزيل العرق عي النظافة الشخصية باستمرار وبقاء تحت الإبط نظيف وجاف ، من الممكن استخدام الشبة ، أو قطعة قماس مبللة بصودا الخبز .

مضادات التعرق : أفضل طريقة هي آليات تبريد الجسم الطبيعية حتى لا يحدث تعرق .