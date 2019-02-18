اطعمة تجنبيها إذا كنتِ تريدين انقاص الوزن

أطعمة عديدة عليكِ تجنبها إذا كنتِ ترغبين في إنقاص الوزن، فليست كل الأطعمة التي تحمل علامة صحية ومغذية مفيدة لكِ. إليكِ أبرز تلك الأطعمة:
- فشار الميكروويف: المادة الكيميائية المستخدمة في تغليف أكياس الفشار المايكرويف (حمض البيرفلوروكتانيك) تصنف على أنها «مادة مسرطنة محتملة»، وهي مادة قد تزيد من خطر الإصابة بالسرطان.
- المكرونة الإيطالي: محملة بالكربوهيدرات والدقيق المكرر، ويجب اختيار المعكرونة المصنوعة من الحبوب الكاملة بدلاً منها.
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- دقيق الشوفان: عالٍ في السكر والمواد المضافة، أما الشوفان الحقيقي فهو غني بالألياف والحديد والبروتين.
- وجبات الطعام المجمدة: وهي محملة بالصوديوم والمواد الحافظة والدهون والسعرات الحرارية.. اصنع لنفسك «ساندويتش» بدلًا منها.
- اللبن الزبادي الخالي من الدسم: معظم الأصناف الخالية من الدهون تحتوي على الكثير من السكر، وتقلل من العناصر الغذائية.
- المشروبات الرياضية: تم تصميم المشروبات الرياضية لنوع معين من الأشخاص، ومع ذلك فإن معظم الناس ليسوا رياضيين، ويتناولونها، وهي يمكن أن تجعلهم أكثر بدانة.
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