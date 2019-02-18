شكرا لقرائتكم خبر عن الدوخة الشديدة ومشاكل فى الرؤية.. تعرف على أعراض الإصابة بالتصلب المتعدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التصلب المتعدد أو "MS" من أخطر الأمراض التي يصاب بها الشخص، ، فهو من الأمراض التي تدمر الجهاز العصبي وتعرضه للتلف، ويكون السبب الأساسي فيه هو الإصابة بخلل مناعي بالجسم، وهذا هو السبب الذي يؤدي لمحاربة المرض للخلايا البيضاء في الجسم، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أعراضه المبكرة وفقا لموقع " clevelandclinic".

- يتعرض الشخص لمشاكل في الرؤية، كقلة النظر أو عدم وضوح الرؤية وصعوبة بحركة العين بشكل طبيعي، ولذا يجب الذهاب بشكل فوري للطبيب.

- نظرا لأن مرض التصلب المتعدد هو مرض يصيب الجهاز العصبي للجسم، فقد يتعرض الشخص لشلل في الوجه مؤقت، ولذا يجب توخي الحذر.

- إذا كنت تشعر بالتمنيل المستمر في القدمين أو اليدين لفترة طويلة دون وجود أسباب واضحة لذلك، فعليك الذهاب لطبيب مخ وأعصاب للتعرف إذا كان هذا طبيعي أم لا.

- مشاكل في التوازن وارتخاء في عضلات الجسم، وعدم السيطرة علي الإمساك بالأشياء.

- صعوبة في المشي والشعور بعدم التوازن الجيد بالجسم.

- الدوخة الشديدة التي تستمر لمدة طويلة.

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