انت الان تتابع موضوع كيف تتم ” عملية كرمشة “ والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

محتويات

لقد أصبحت السمنة مرض العصر في الآونة الاخيرة ، حيث يعاني الكثير من الرجال والنساء من مرض السمنة أو الزيادة الهائلة في الوزن ، والتي تكون متعلقة بالعديد من الحالات المرضية مثل ارتفاع ضغط الدم ، أمراض القلب والأوعية الدموية ، الاضطرابات الهرمونية وحتى العقم ، وتتوفر الكثير من سبل العلاج الطبية والدوائية التي تساعد على حرق الدهون المتراكمة وتعمل على تثبيط الشهية ، على الرغم من ذلك تعتبر جراحات السمنة هي الاتجاه السائد الآن لإنقاص الوزن .

جراحات السمنة

تتنوع جراحات السمنة ما بين طي المعدة ، تحويل المسار أو شفط الدهون ، هناك الكثير من الأشخاص الذين يلجأون إلى هذه الاختيارات ، لأن نتائجها سريعة في التخلص من الوزن الزائد والحصول على الوزن المثالي ، والشكل النحيف خلال فترة زمنية بسيطة بدون المزيد من الجهد والعناء في اتباع الحميات الغذائية القاسية أو ممارسة التمارين الرياضية الشاقة .

تعتبر الرياض من أكثر العواصم العربية الشهيرة في جذب المرضى الراغبين في إجراء جراحات السمنة وإنقاص الوزن ، وذلك نظرا لتمتعها بمجموعة من أفضل العيادات والمراكز التجميلية التي تقدم نتائج مذهلة في هذا المجال ، حيث تم تجهيزها بأحدث الوسائل العلاجية والطبية ، كما أنها تضم لفيف من أمهر جراحي السمنة على مستوى العالم العربي ، فهي بمثابة بديل للبلدان الأوروبية .

كيف تتم عملية كرمشة المعدة في الرياض

تعرف عملية كرمشة المعدة بثني أو طي المعدة أو تكميم المعدة ، وهي أحد الحلول المثالية التي تمر ببال راغبي انقاص الوزن خاصة في المنطقة العربية ، لذا تعد عملية كرمشة المعدة من أكثر العمليات إقبالا في الرياض ، حيث تهدف إلى تقليل حجم المعدة إلى الثلث ، مع ثني الجزء المتبقي إلى الداخل وتخيطه بغرز جراحية غير قابلة للامتصاص .

على عكس جراحات السمنة الأخرى مثل تحويل المسار أو قص المعدة ، لا تحمل عملية كرمشة المعدة مخاطر صحية ، ويعتبر الهدف الرئيسي لها هو تقليل كمية الطعام المستهلكة والشعور السريع بالشبع ، وبالتالي فهي فعالة لإنقاص الوزن ، خلال الشهور التالية القلائل بعد العملية بدون قلقل من عودة الوزن المفقود مجددا .

إن العيب الوحيد لعمية كرمشة المعدة هو الافراز المستمر لهرمون الجريلين المسؤول عن الشعور بالشبع ، وبالتالي قد يؤدي إلى الإصابة بارتجاع المريء .لكن يؤكد الأطباء أنه بعد مرور فترة من جراحة كرمشة المعدة، يمكن إلغاءها واستعادة شكل المعدة الأصلي.

كما أنها تعد من جراحات السمنة الأكثر أمانا ، فلا تعرض المريض لأي مخاطر صحية أو مضاعفات ، ولا يتم استخدام أي جسم غريب داخل المعدة كبالون المعدة أو حزام المعدة. كما يمكن إجراءها باستخدام المنظار عن طريق الفم دون حدوث شق جراحي، كما يمكن للمريض الذهاب للمنزل بعد مرور يوم واحد فقط بعدها .

مدى نجاح عمليات كرمشة المعدة في الرياض

يتحتم على المريض اتباع أسلوب حياة صحي والتخلي عن بعض العادات الخاطئة لضمان الحصول على النتائج المطلوبة بعد عملية كرمشة المعدة في الرياض، حيث يجب تناول وجبات صحية متوازنة غير دسمة مع تقليل كميات الطعام المتناولة بشكل تدريجي. كما ينصح الأطباء بممارسة بعض التمرينات البسيطة يوميا لزيادة نشاط الجسم وسهولة حرق الدهون العنيدة والمتراكمة. من الممكن أن يفقد مريض السمنة المفرطة أكثر من نصف وزنه خلال ستة أشهر وهي نتيجة يطمح إليها الكثير من الناس .

مميزات عملية كرمشة المعدة في الرياض

– توافر الكثير من المراكز الطبية والمستشفيات المجهزة بأحدث الوسائل والأجهزة المستخدمة عالميا في مجال جراحات السمنة.

– توفر نخبة من أفضل جراحي السمنة من أصحاب الجنسيات المختلفة ذوي الخبرات الكبيرة.

– الرقابة الصارمة التي تفرضها الحكومة السعودية على القطاع الصحي لضمان توافر الخدمات الصحية عالية الجودة.

تكلفة عملية كرمشة المعدة في الرياض

تتراوح أسعار عملية كرمشة المعدة في الرياض ما بين 12.000 إلى 15.000 دولار أمريكي. فعلى الرغم من ارتفاع أسعار جراحات علاج السمنة على مستوى العالم، إلا أن تكلفة عملية كرمشة المعدة في الرياض مناسبة مقارنة بالدول الأوروبية.

أفضل المراكز الطبية لإجراء عملية كشكشة المعدة في الرياض

مستشفى المركز الطبي التخصصي

تضم المستشفى مجموعة من أبرز الأطباء العاملين في مجال جراحات السمنة وخاصة كرمشة المعدة. كما تضمن الحصول على أفضل خدمة طبية بفضل فريق التمريض المدرب بها.

مستشفى الملك خالد الجامعي

تقدم مستشفى الملك خالد الجامعي خدمات الرعاية الصحية في مختلف التخصصات العامة، كما يتم إجراء جراحات السمنة المختلفة بداخلها على يد أمهر وأفضل الأطباء السعوديين وغير السعوديين.

مستشفى عناية العائلة

تعد واحدة من المستشفيات العريقة بالرياض والتي تضم العديد من التخصصات. كما تهتم بتقديم جراحات السمنة بأعلى مستوى على يد أمهر الأطباء والمختصين.