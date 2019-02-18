شكرا لقرائتكم خبر عن للرجال.. دراسة تؤكد: ممارسة تمارين الضغط تخفض مخاطر أمراض القلب 96% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة أن القدرة على القيام بأكثر من عشر ضغطات تخفض خطر الإصابة بأمراض القلب والنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن الرجال في منتصف العمر الذين يستطيعون القيام بأكثر من 40 تمرين ضغط، تنخفض لديهم مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 96% مقارنةً بالقدرة على القيام بأقل من 10.

وقال الدكتور" جاستين يانج" ، أستاذ الطب المهني ، في كلية هارفارد للطب العام في بوسطن: "تقدم النتائج التي توصلنا إليها دليلاً على أن القدرة على الدفع قد تكون طريقة سهلة وغير مكلفة للمساعدة في تقييم مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية في أي مكان تقريبًا".

وتابع "يانج": "على الرغم من أن الأداء الجيد في أدوات تقييم رسم القلب بالمجهود CRF دقيقة وموضوعية، إلا أن هذه الاختبارات باهظة التكلفة وتستغرق وقتا طويلا وغالبا ما تتطلب مرافق مهنية وموظفين مدربين للإدارة".

وأضاف الباحثون أن القدرة على الدفع "تمارين الضغط" ، هو إجراء بسيط ، بدون تكلفة ، قد يوفر تقديراً بديلاً للحالة القلبية بين الرجال في منتصف العمر.

وقد نشرت الدراسة فى مجلة JAMA Network Open.