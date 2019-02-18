شكرا لقرائتكم "الصحة" تحذر من ازدياد الإصابات بالحصبة عالمياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حذرت منظمة الصحة العالمية، الخميس، من الازدياد الكبير في الإصابات بمرض الحصبة في العالم، إذ سجلت ارتفاعاً يقرب من 50% العام الماضي مقارنة مع سنة 2017.

وقالت مديرة قسم التلقيح والمنتجات الحيوية في المنظمة، كاثرين أوبراين، خلال مؤتمر صحافي، إنه "عندما نرى ازدياداً بنسبة 50% في عدد الحالات المبلغ عنها، ندرك أننا نسير في الاتجاه الخطأ".

وتابعت أوبراين: "بياناتنا تظهر ازدياداً كبيراً في حالات الحصبة. نلاحظ ذلك في المناطق كافة. نسجل أوبئة تتمدد وتأخذ حجماً كبيراً".

هذه الأرقام المتوفرة لدى منظمة الصحة العالمية موقتة نظراً إلى أن البلدان لديها حتى نيسان/إبريل للإعلان عن الحالات المسجلة عام 2018.

وبحسب البيانات الواردة للمنظمة حتى منتصف كانون الثاني/يناير، سجلت حوالي 229 ألف حالة حصبة في العالم سنة 2018 مقابل 170 ألفاً عام 2017.

من جهتها، لفتت المسؤولة الطبية في برنامج التلقيح الموسع في منظمة الصحة العالمية، كاترينا كريتسينغر، إلى أن "كل المناطق شهدت ارتفاعاً في عدد الحالات العام الماضي"، متحدثة عن الأوبئة في أوكرانيا ومدغشقر وجمهورية الكونغو الديمقراطية وتشاد وسيراليون.

كما أوضحت كريتسينغر أن "منطقة أوروبا سجلت حوالي 83 ألف حالة في 2018 وحتى اليوم بينها 53 ألفاً في أوكرانيا".

وتشير منظمة الصحة إلى أن الحصبة مرض خطير وشديد العدوى يمكن تفاديه عن طريق جرعتين من لقاح "آمن وفعال"، منتقدة انتشار معلومات خاطئة عن اللقاح خصوصاً في البلدان الغنية.

ويمكن للحصبة التسبب بمضاعفات خطيرة وحتى مميتة بما يشمل التهاب الدماغ والالتهاب الرئوي وفقدان البصر الدائم. كما أن خطر الوفاة والمضاعفات كبير خاصة لدى الأطفال الرضع وأولئك الذين يعانون سوء تغذية أو ضعفاً في جهاز المناعة.

وتسببت الحصبة بوفاة حوالي 136 ألف شخص في العالم العام الماضي، وفق منظمة الصحة.