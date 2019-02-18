شكرا لقرائتكم خبر عن علماء أمريكيون يستخدمون الأسنان للتنبؤ بأمراض الصحة العقلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبر الأسنان وسيلة هامة لعلماء الآثار لإخبارهم كل شيء عن الحضارات القديمة - من نظامهم الغذائي إلى نمط حياتهم إلى سبب الوفاة، وفى هذا السياق، كشفت دراسة علمية حديثة أن الأسنان في أفواهنا قد تكشف تفاصيل حول الأمراض المستقبلية أيضًا، وفقاً لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وعلى وجه الخصوص، وجد العلماء أن الأسنان يمكن أن تظهر مخاطر اضطرابات الصحة العقلية مثل الاكتئاب والقلق، واضطراب ثنائي القطب، وانفصام الشخصية.

وأشارت الدكتورة "إيرين دن"، وهي طبيبة نفسية في مستشفى ماساتشوستس العام الأمريكية، إلى أن الأسنان اللبنية المفقودة من الأطفال في سن السادسة، وذوي المينا الأكثر نحافة هم أكثر عرضة لمشاكل اضطراب نقص الانتباه، وهذا الاكتشاف، على الرغم من كونه منطقيًا بالنسبة إلى علماء الآثار، لكنه غير مسبوق في الطب النفسي ، ويقدم طريقة جديدة تمامًا للكشف عن الاضطرابات الشائعة بشكل متزايد.

وقالت الدكتورة "دن" لصحيفة "ديلي ميل": "إنه شيء لم نشهده أو نفكر به من قبل"، وقدمت الدراسة اليوم في الجمعية الأمريكية لتقدم العلوم في واشنطن بالتعاون مع علماء الآثار وعلماء الأنثروبولوجيا وممارسي الصحة العامة.