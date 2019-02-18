انت الان تتابع موضوع تقرير عن السعرات الحرارية في المعصوب والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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المعصوب هو الطبق المعشوق والمحبوب لدى ملايين المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية ، وبشكل خاص أهل الغربية وغيرها من المناطق والمحافظات ، ويعتبر من أشهر الحلويات التي تقدم في شهر رمضان الكريم وغير رمضان ، وعادة ما يتم تحضيره من الطحين الأحمر أو فتة الخبز المحمص ، الموز والقشطة والعسل ، وهناك بعض الوصفات التي تضيف السمن .

يعد المعصوب طبق سريع التحضير ليس له نظير نظرا لما يتميز به من شعبية ، بالإضافة إلى قيمته الغذائية العالية ، يشير خبراء التغذية أنه مهما اختلفت مكونات المعصوب تتراوح سعراته الحرارية ما بين 450-650 سعرة حرارية تقريبا ، وهو غني بالكربوهيدرات البسيطة ، الحديد والزنك والفيتامينات المتعددة .

ظهرت مؤخرا بعض الأماكن المتخصصة لتجهيز الاحتفالات والمناسبات والأفراح ، والتي تقوم بتحضير كميات هائلة من طبق المعصوب كمنافس لطبق الحلو المعروف ” أم علي ” .

السعرات الحرارية في مكونات المعصوب

الخبز البر

عبارة عن مادة كربوهيدراتية ، كما يحتوي على نسبة من البروتينات والألياف ، لكن تحميصه على الصاج بالدهن يضيف له شيء من الدهن ، وهو المادة الأساسية في مكونات المعصوب من حيث الحجم ، وبشكل تقريبي فإن ما يقدم للشخص الواحد تتجاوز السعرات الحرارية الموجودة فيه 150 إلى 200 سعر حراري.

الموز

الموز فاكهة غنية بالكربوهيدرات البسيطة (السكر) ، والبوتاسيوم وبها حديد وزنك وعدد من الفيتامينات إلا أنها بكميات قليلة ، والموزة الواحدة بها حوالي 100 سعر حراري وعادة ما يقدم للشخص مع المعصوب موزتان ، فيكون ما يضاف من الموز للمعصوب حوالي 200 سعر حراري.

السمن البلدي

صحيا يحذر من الإكثار من السمن البلدي لأنه دهن حيواني يحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة ، وهو يضاف للمعصوب بمقدار تقريبي 15 إلى 20 جرام للشخص ، ولذلك فإن السعرات الحرارية في هذه الكمية تتراوح بين 120 – 180 سعر حراري.

السكر

قد تضاف ملعقة سكر للمعصوب ، وبالتالي تزيد من كمية الكربوهيدرات ، والسعرات الموجودة في هذه الملعقة تقدر بـ 60 سعر حراري للشخص الواحد.

لو وقفنا عند هذه الصورة التقليدية للمعصوب نجد أن الطبق الواحد به حوالي 450 إلى 650 سعر حراري في الغالب، يأكل الشخص الجزء الأكبر منها أي حوالي 350 إلى 400 سعر حراري، أما بقية المكونات التي تضاف فهي حسب الطلب، ولكن غالبية الناس تميل إلى إضافة العسل والقشطة.

العسل

يضاف بكميات متفاوتة، والعسل مادة غذائية غنية بالعناصر المعدنية والسكريات، وله جوانب صحية عديدة ومفيدة للجسم إلا أن مادته الأساسية هي السكريات، والمعلقة الواحدة تزود الجسم بحوالي 60 سعر حراري.

القشطة

وهي أصل السمن البلدي ولكن من حليب الأبقار، وتحتوي على نسبة دهن تصل إلى 2-% تقريبا، لذا فالسعرات الحرارية بها أقل من الزبدة والسمن، وقد لا تتجاوز السعرات الحرارية الموجودة في المعلقة الواحدة 15 سعر حراري، إلا أن ما يضاف للمعصوب هو طبقة قد تصل إلى أكثر من 3 ملاعق، والقشدة تحوي بقايا من الحليب بمكوناته البروتينية والسكرية.

التمر

قلة من الأشخاص يرغبون في إضافة التمر للمعصوب لذا فيمكن تجاوزه

إذا إضافة العسل والقشدة للمعصوب تزيد من سعراته الحرارية حوالي 80 إلى 100 سعر حراري للشخص الواحد إضافة للسعرات السابقة.

لذلك فالمعصوب طبق مرتفع السعرات الحرارية، كربوهيدراتي دهني ذو قيمة عالية، وهو طبق غني بالعناصر الغذائية وينقص توازنه البروتين والذي يمكن أن يعوض بأكل الفول معه، كما كان يقدم في الماضي، ويقترح أن يخفف الإنسان من بعض المكونات ويقتصر على الصورة التقليدية له، مع استبدال الجزء الأكبر من السمن بزيت نباتي مثل زيت الذرة مع إبقاء جزء من السمن لإضافة النكهة فقط ، واستبدال السكر بالعسل، وأما عن الكمية فيفضل أن لا يبالغ الإنسان في تناول كميات كبيرة منه .

طريقة تحضير المعصوب الحجازي

المقادير

– 1/2 كوب من الطحين .

– 1 كوب من طحين القمح الكامل .

– 1/2 ملعقة كبيرة من السكر .

– 1/2 كيلو من الموز غير مكتمل النضج (الأخضر) .

– 170 جرام من القشطة (علبة) .

– 3/4 كوب من الماء .

– 1/4 كوب من السمن .

طريقة التحضير

– ننخل الطحين الأبيض وطحين القمح الكامل ونضيف له السكر ثم نضيف الماء تدريجيا ونخلطهم جيدا حتى تتشكل لدينا عجينة لينة ونتركها جانبا.

– نقوم بدهن صينية الفرن بملعقة من السمن البلدي بعد ذلك ، ثم نشكل العجينة على شكل أقراص بسماكة سم واحد ونضعها في الصينية المدهونة ونغطي سطح الصينية بالقصدير. نحمي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية ثم نضع الصينية في الفرن ونترك الاقراص حتى تتحمر حوالي ثلث الساعة.

– نترك الخبز قليلا ليبرد ثم نفتته لقطع صغيرة ثم نضعه في محضرة الطعام ونضيف علبة من القشطة والسكر ونقشر الموز ونضيفه للخليط ، ونعجن المكونات جيدا. نضع المعصوب في أطباق التقديم ونوزع عليه السمن البلدي ثم يقدم .

– يمكن إضافة العسل ، القشطة أو التمر ، قطع الموز على الوجه للتزيين .