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تحتوي أقراص تيلاكس على المكونات النشطة Tizanidine ، وتعمل عن طريق استرخاء العضلات والحد من الألم ، وأقراص تيلاكس محددة لعلاج أمراض الحبل الشوكي ، أمراض الأعصاب والدماغ ، إصابات الدماغ والحالات الأخرى ، كما قد يستخدم لأغراض غير مدرجة في دليل الدواء .

دواعي استعمال تيلاكس – Tilax

يستخدم Tilax في العلاج والسيطرة والوقاية ، وتحسين الأمراض والظروف والأعراض التالية

– أمراض الحبل الشوكي

– اضطرابات الدماغ والأعصاب

– إصابة الدماغ

كما قد يتم استخدام تيلاكس أيضًا لأغراض غير مدرجة هنا.

الأعراض الجانبية ل تيلاكس – Tilax

يبين التالي الآثار الجانبية التي قد تطرأ من مكونات أقراص تيلاكس . هذه ليست قائمة شاملة. هذه الآثار الجانبية ممكنة ، لكنها لا تحدث دائمًا. بعض الآثار الجانبية قد تكون نادرة ولكنها خطيرة. استشر طبيبك إذا لاحظت أي من الآثار الجانبية التالية ، خاصة إذا لم تختفي من تلقاء نفسها .

– دوخة .

– نعاس .

– عدم القدرة على النوم .

– غثيان .

– انخفاض ضغط الدم .

– بطء ضربات القلب .

– زيادة انزيم الكبد .

– ضعف العضلات .

– اضطرابات الجهاز الهضمي .

كما قد يسبب تيلاكس آثار جانبية أخرى غير مذكورة في هذه القائمة .

إذا لاحظت آثارًا جانبية أخرى غير المذكورة أعلاه ، اتصل بطبيبك للحصول على المشورة الطبية. يمكنك أيضًا الإبلاغ عن الآثار الجانبية للهيئة المحلية للغذاء والدواء.

الاحتياطات

قبل استخدام اقراص تيلاكس ، أخبر طبيبك عن قائمتك الحالية من الأدوية ، حتى الأدوية غير الموصوفة طبيا (مثل الفيتامينات ، المكملات العشبية ، إلخ) ، الحساسية ، الأمراض الموجودة مسبقًا ، والظروف الصحية الحالية (مثل الحمل ، الجراحة القادمة ، إلخ. ). بعض الحالات الصحية قد تجعلك أكثر عرضة للآثار الجانبية للدواء. تأخذ حسب توجيهات الطبيب أو اتبع الاتجاه المطبوع على إدراج المنتج. الجرعة تعتمد على حالتك. أخبر طبيبك اذا كانت الحالة مازالت قائمة او تسوء.

تم سرد نقاط المشورة المهمة أدناه

– لا تقود أو تشغيل الآلات الثقيلة

– لا تتوقف عن العلاج على الفور

التفاعلات الدوائية مع أقراص تيلاكس

إذا كنت تستخدم أدوية أخرى أو منتجات غير موصوفة طبيا ، فقد تتغير آثار أقراص تيلاكس ، مما يزيد خطورة الآثار الجانبية أو يتسبب في عدم عمل الدواء بشكل صحيح ، لذلك أخبر طبيبك عن جميع الأدوية والفيتامينات والمكملات العشبية التي تستخدمها حتى يتمكن الطبيب من مساعدتك في منع أو ادارة التفاعلات الدوائية .

قد يتفاعل تيلاكس مع الأدوية والمنتجات التالية

– ألبوتيرول

– كحول

– الألبرازولام

– الأسبرين

– السيليكوكسيب

– كوليكالسيفيرول

– كلونازيبام

– سيانوكوبالامين

– ديازوكسيد

– الديجوكسين

متى لا يستخدم تيلاكس

في حالة فرط الحساسية للتيلاكس ، بالإضافة إلى الحالات التالية

– الكحول .

– الرضاعة الطبيعية .

– الحمل .

– فرط الحساسية .

– الضعف الكلوي الشديد .

التكوين والمكونات النشطة

يتكون تيلاكس من المكونات النشطة التالية (الأملاح) تيزانيدين

يرجى ملاحظة أن هذا الدواء قد يكون متوفرًا بمواطن قوة مختلفة لكل عنصر نشط مذكور أعلاه.

الحزم والقوة

تيلاكس أقراص متوفرة بالحزم والقوة التالية

– تيلاكس 4 مجم (مدة التخزين : 24 شهر / مخزن تحت 25 درجة مئوية)

– تيلاكس 2 مجم (مدة التخزين : 24 شهرًا / مخزن تحت 25 درجة مئوية)

معلومات مهمة عن تيلاكس أقراص

نسيان الجرعة

في حالة فقدان جرعة ما ، استخدمها بمجرد ملاحظة ذلك. إذا كان قريبًا من وقت الجرعة التالية ، فتجاوز الجرعة المنسية واستأنف جدول مداواتك. لا تستخدم جرعة إضافية للتعويض عن الجرعة المنسية. إذا كنت تفقد جرعات بانتظام ، ففكر في ضبط المنبه أو مطالبة أحد أفراد العائلة بتذكيرك. يرجى استشارة الطبيب لمناقشة التغييرات في جدول مداواتك أو جدول زمني جديد للتعويض عن الجرعات الضائعة ، إذا كنت قد فقدت الكثير من الجرعات في الآونة الأخيرة.

الجرعات الزائدة

لا تستخدم أكثر من الجرعة الموصوفة. إن تناول المزيد من الأدوية لن يحسن الأعراض. بدلا من ذلك قد تسبب التسمم أو الآثار الجانبية الخطيرة. إذا كنت تظن أنك أو أي شخص آخر قد تناول جرعة زائدة من تيلاكس ، يرجى الذهاب إلى قسم الطوارئ لأقرب مستشفى أو مركز رعاية. أحضر صندوقًا أو وعاءًا أو ملصقًا طبيًا معك لمساعدة الأطباء في الحصول على المعلومات اللازمة.

لا تعطي الأدوية الخاصة بك لأشخاص آخرين حتى لو كنت تعرف أن لديهم نفس الحالة أو يبدو أن لديهم حالات مماثلة. هذا قد يؤدي إلى فرط الجرعة.

يرجى استشارة الطبيب أو الصيدلي أو حزمة المنتج لمزيد من المعلومات.

تخزين تيلاكس

– يتم تخزين الأدوية في درجة حرارة الغرفة ، بعيدا عن الحرارة والضوء المباشر. لا تقم بتجميد الأدوية ما لم يكن مطلوبا من قبل إدراج الحزمة. ابق الأدوية بعيدا عن الأطفال والحيوانات الأليفة.

– لا تقم بغسل الأدوية في المرحاض أو صبها في مياه الصرف إلا إذا طلب منك ذلك. قد يؤدي الدواء بهذه الطريقة تلوث البيئة. يرجى استشارة الصيدلي أو الطبيب لمزيد من التفاصيل حول كيفية التخلص منه .

تيلاكس منتهي الصلاحية

من الغير مرجح أن يسبب تناول جرعة واحدة منتهية الصلاحية من تيلاكس إلى حدث ضار. ومع ذلك ، يرجى مناقشة ذلك مع مقدم الرعاية الصحية الأولية أو الصيدلي للحصول على المشورة المناسبة أو إذا كنت تشعر بتوعك أو مريض. قد يصبح العقار المنتهي الصلاحية غير فعال في علاج الحالات الخاصة بك.

لتكون على الجانب الآمن ، من المهم عدم استخدام العقاقير منتهية الصلاحية. إذا كنت تعاني من مرض مزمن يتطلب تناول الدواء باستمرار مثل حالة القلب والنوبات والحساسية التي تهدد الحياة ، فأنت أكثر أمانًا في البقاء على اتصال مع مقدم الرعاية الصحية الأساسي حتى يمكنك الحصول على إمدادات جديدة من الأدوية غير المنتهية الصلاحية.