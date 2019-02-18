مجدي بدران يتحدّث عن الحساسية والمناعة على راديو مصر الثلاثاء

يحل الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية و المناعة و استشاري الأطفال ضيفًا لمدة ساعة في "راديو مصر" عبر برنامج "اصحى للدنيا" ، في تمام الساعة التاسعة صباح الثلاثاء ، يتناول فيه الدكتور بدران الحديث عن نزلات البرد و الربو الشعبي ، دوري الأنفلونزا ، ألف باء تلوث الهواء .

ويتحدث بدران عن تغير المناخ و الجهاز التنفسي ، العواصف الترابية ، الجديد في حساسية الأنف ، الفطريات و الرطوبة ، فيتامين د و المناعة المخاطية ، النيكوتين و الكولاجين و الجلد، روشتة طبيعية لرشاقة الأهداب التنفسية.

يذكر أن البرنامج تقديم لبنى فوزى ، وأحمد منتصر ,ورئيس تحرير البرنامج محمد المراكبى ،تردد راديو مصر على موجات 88.7 FM ، وعلى قمر النايل سات : 11842 H

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