شكرا لقرائتكم خبر عن تقويم الأسنان.. الدكتور شادى على حسين يقدم 5 مزايا هامة عن التقويم الشفاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد المجال الطبى ظهور تقنيات طبية جديدة وحديثة تستخدم لعلاج مشاكل الأسنان التى تؤرق المواطنين، وتحديدًا فى مجال "تقويم الأسنان"، وهى أبرز الطرق التى يتم الاعتماد عليها بشكل أساسى فى سبيل القضاء على مشاكل الأسنان، وتتنوع استخدامات التقويم وأنواعه لعلاج مشاكل اعوجاج الأسنان ووجود مسافات بين الأسنان أو وجود بروز بالفكين أو عدم تطابق الفكين.



انفوجراف يوضح الجديد فى مجال تقويم الأسنان

الدكتور شادى على حسين يوضح مميزات تقنية "3D Printer" لتقويم الأسنان

وفى هذا الإطار، قال الدكتور شادى على حسين أستاذ مساعد بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس، ومدير مركز "شاينى وايت" لتجميل وزراعة الأسنان، إن المجال الطبى شهد اختراع جديد يتم استخدامه فى مجال تقويم الأسنان وهو "3D Printer" "ثرى دى برنتر"، وهو عبارة عن طابعة تطبع من خلال شعاع ليزر ينحت فى جزء من مادة من البلاستيك السايح من اتجاهات مختلفة ليطبع نفس صورة الأسنان بعد تعديل شكلها واتجاهها طبقًا للتقويم الذى تم إعداده من قبل الطبيب المعالج للحالة.

وأوضح الدكتور شادى على حسين، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن تقنية الـ"3D Printer"، يمكن من خلالها طباعة شكل الأسنان، وبعد ذلك يخرج الموديل عبارة عن شكل لأسنان المريض الذى يتمكن من رؤيتها بعدما تم تعديل الاتجاهات ومكانها من خلال التقويم، موضحًا أن تلك التقنية تمكن المريض من رؤية شكل أسنانه بعد عملية التقويم.

انفوجراف يوضح مزايا تقويم الأسنان الشفاف

وأشار الدكتور شادى على حسين، إلى أن تلك التقنية تتميز بأنها شفافة نظرًا لكونها مصنوعة من مادة بلاستيكية عالية الشفافية، موضحًا أن التقويم الشفاف يتطلب زيارة المريض للعيادة لمدة 5 دقائق لتصويره ثم يقوم الطبيب بإعداد التقويم وتجهيزه، كما أنه من ضمن المميزات أيضًا مناقشة التوقعات مع الحالة، نظرًا لكونه يرى صورة أسنانه بعد العملية، إضافة إلى ذلك فإنها تجنب المريض الذهاب لطبيب الأسنان بصورة مستمرة لشد سلك التقويم وفكه، وهو الأمر الذى يجرى فى حالة اللجوء للتقويم العادى، حيث يتم توفير تلك الزيارات من خلال إعطاء المريض كل الطباعات ومكتوب عليها التاريخ، وبالتالى يمكنه زيارة العيادة بعد مرور 8 شهور من التقويم.

وأكد الدكتور شادى على حسين، مدير مركز "شاينى وايت"، أن من ضمن مميزات التقويم الشفاف أنه يوفر فى الوقت للمريض، حيث أنه مدة العلاج بالتقويم العادى قد تستغرق فترة طويلة قد تصل إلى عامين، فى حين أن التقويم الشفاف قد يستمر من 3 شهور لـ 8شهور حسب كل حالة.

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