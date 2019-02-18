شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعراض سرطان «الشفاه».. التدخين سبب رئيسي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

تختلف أنواع السرطان، ولكل نوع أعراض محددة تظهر على المريض، ويجب معرفتها للحصول على العلاج في بداية الأمر، تجنباً للمضاعفات المتوقعة، وخلال الأسطر المقبلة سنتعرف على أعراض الإصابة بسرطان الشفاه.

وأكد تقرير نشره موقع Mayo Clinic، أن التعرض لأشعة الشمس الشديدة بشكل دائم، والتدخين، من أهم الأسباب المؤدية للإصابة بسرطان الشفاه، هذا ما أقره العديد من الدراسات الطبية الحديثة.

وقدم التقرير، الأعراض الأساسية للإصابة بسرطان الشفاه، ومنها ظهور كتلة صغيرة على إحدى الشفتين، يصاحبه تورم بها مع وجود بقع بيضاء أو حدوث احمرار بها، مع نزول الدم من الفم بدون وجود سبب واضح لذلك، وعدم القدرة علي مضغ الطعام أو الكلام أو تحريك الفك بشكل طبيعي.

وأشار التقرير، إلى وجود ألم شديد في الحلق دون سبب أي دون الإصابة بنزلات البرد أو ما شابه ذلك، ويصاحب ذلك ألم شديد في الأذن، مع فقدان الوزن بشكل ملحوظ دون أسباب، وهنا يجب توخي الحذر والذهاب للطبيبة للتعرف على أفضل طرق العلاج.