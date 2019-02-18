انت الان تتابع موضوع تقرير عن ” سيرياس ماس “ والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

محتويات

على الرغم من أن البدانة هي الإشكالية الضخمة التي تواجده العديد من الأفراد في حول العالم ، ولكن في الجهة المقابلة تتواجد أزمة أخرى يتكبد منها عدد ليس بيسير وهي إشكالية النحالة التي تؤثر بالسلب على من يعاني منها ؛ فنجد أنهم يواجهون العديد من المشكلات الصحية نتيجة لـقلة المناعة عندهم ، الأمر الذي جعل العديد منهم يلجئون إلى بعض السلع التي تعاون على زيادة الوزن للتخلص من هذه الإشكالية .

السيرياس ماس

وبالنظر إلى العديد من السلع التي تزيد الوزن فإنه يعد واحدا من أفضل السلع الموجودة في العالم ، والتي تكسب الوزن بصورة طبيعية مع يسير من الأضرار بالمقارنة بالمنتجات الأخرى خاصة أنه حاصل على تقدير دولي كأحد السلع الفعالة للتخلص من النحافة ، وأثناء ذلك التقرير سوف نقوم بالتعرف على منتج السيرياس ماس serious mass وفوائده والأضرار كما أننا سوف نشير إلى الكيفية السليمة لإستخدامه.

مزايا سيرياس ماس لارتفاع الوزن

يزيد الوزن في مدة قصيرة ويعمل على التخلص من النحافة عند تناوله بصورة منتظمة .

يقوي العضلات ويزيد من حجمها خاصة مع إتباع حمية غذائية لهذا يحرص لاعبي كمال الأجسام على تناوله .

يزود السيرياس ماس الجسد ببعض المكونات المهمة التي يحتاجها مثل البروتينات والفيتامينات .

يمنح السيرياس ماس مزيد من الطاقة لمستخدميه وهو ما يفيدهم خاصة الرياضيين .

يساعد على تقوية الجهاز المناعي في الجسد لما يحويه من حديد ومعادن تقوي الجسد والمناعة .

أكثر المميزات الموجودة في السيرياس ماس هي أن تكلفته طفيفة فيما يتعلق لعدة المكملات الغذائية الأخرى التي تساعد على زيادة الوزن .

أضرار سيرياس ماس

يحذر استعماله لمن يتحسسون من الواي بروتين واللاكتوز ومثل تلك السلع.

قد تظهر بعض الحبوب في الوجه .

تناوله بصورة مفرطة قد يقود إلى الإسهال القوي والقيء .

غير صالح للاستخدام لمن هم أدنى من 18 سنة لذلك يلزم حفظه بعيداً عن متناول الأطفال .

يلزم استشارة الطبيب قبل تناول سيرياس ماس serious mass في حالة مرضى السكري أو الضغط أو أمراض القلب أو مثل تلك الأمراض المستعصية.

لا يصلح serious mass للحوامل والذين يقومون بعملية الرضاعة.

سيرياس ماس serious mass للبنات

على الرغم من استهلاكه على مستوى واسع كمكمل غذائي لارتفاع الوزن والتخلص من النحافة ، إلا أن المنتج مخصص للرجال على نحو واسع وممارسي الرياضة بشكل أخص ، وينصح بعدم تناول الفتيات للمنتج لأنه قد يكون السبب في ارتفاع لنسبة الدهون بشكل ملحوظ في الجسد الأمر الذي قد يسبب البدانة لذلك يلزم على البنات الذين يريدون استعمال سيرياس ماس اللجوء إلى الطبيب وعدم تناوله دون ممارسة الرياضة لضمان عدم تراكم الدهون .

أسلوب استعمال سيرياس ماس

يجيء مع العبوة الخاصة له مكيال مخصص للجرعات ، والجرعة المقدرة منها هو تناول 2 إلى 3 مكيال كل يومً بواسطة وضع السكوب الواحد في الماء بحيث تقدر اعداد الماء بحوالي 360 مللي جرام مع التقليب الجيد وتناوله.

ارشادات إستعمال السيرياس ماس

قبل أن نشرع في استعماله يلزم أن نشير إلى مجموعة من الملاحظات التي يلزم إتباعها تجنباً لحدوث أي أضرار :

للوصول إلى النتائج المرجوة يلزم إتباع حمية غذائية وممارسة الرياضة على نحو دوري .

في أعقاب تناوله يلزم تناول قدرا كبيرا من الماء لأنه يتضمن قدر كبير من البروتينات لهضمه بصورة طبيعية .

في بداية الأسبوع الأول من استعماله لا يلزم تزويد الجرعة اليومية عن 2 سكوب ويفضل تناول واحد قبل التدريب .

للاحترافيين وممارسي الرياضة بصورة مستمرة يمكن تناول 3 سكوب في اليوم الواحد .

في وضعية تناول المنتج على نحو متواصل يلزم أخذ سكون بين التدريبات البدنية وبعضها القلة بمدة ليست أقل من يومين.