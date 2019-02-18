صحتك فى وصفة.. زيت شجرة الشاى والبيكربوناتو لعلاج خراج الأسنان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خراج الأسنان هو التهاب فى اللثة يبدأ بجوار جذور الأسنان ويشكل القيح ويكون مؤلماً للغاية، ويحدث غالباً بسبب تراكم البكتيريا فى الفم، ويمكن علاج خراج الأسنان بطرق طبيعية، من خلال "صحتك فى وصفة" نتعرف على كيفية استخدام زيت شجرة الشاى والبيكربوناتو لعلاج خراج الأسنان، بحسب موقع "step to health".

خراج الاسنان أولاً: وصفة الملح والبيكربوناتو لعلاج خراج الأسنان

أولاً: وصفة الملح والبيكربوناتو لعلاج خراج الأسنان هذه الوصفة تساعد على علاج خراج الأسنان وتقليل الالتهاب.

البيكربوناتو المكونات: 1 ملعقة كبيرة من الملح (15 جرام) 1 ملعقة كبيرة من البيكربوناتو (9 جرام) الطريقة: الطريقة: -اخلط الملح مع البيكربوناتو في إناء. -ضع الخليط على المنطقة المصابة باستخدام قطنة. -اتركه طوال الليل ونظف أسنانك صباحاً.

زيت شجرة الشاى

المكونات: ثانياً وصفة زيت شجرة الشايالمكونات: كوب من الماء (200 مل) 1 ملعقة كبيرة من زيت شجرة الشاي (15 مل) الطريقة: الطريقة: - أضف ملعقة كبيرة من زيت شجرة الشاي في كوب من الماء وضع هذا الخليط على المنطقة المصابة باستخدام كرة القطن. - يمكنك أيضا الغرغرة. - لعلاج الخراج سريعاً، كرر هذه الوصفة 3 مرات في اليوم.

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