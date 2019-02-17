شكرا لقرائتكم خبر عن حارب اكتئاب الفصول بهذه الأطعمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‎فى ظل تقلبات الطقس، يشعر الكثيرون بتغيرات فى المزاج، فنجد من يميل للعزلة وآخر يشعر بالاكتئاب والقلق والتوتر، وهذا يسمى باكتئاب الفصول، فنجد أن هناك نسبة كبيرة من الأشخاص يعانون من اكتئاب الفصول خاصة في فصل الشتاء، نتيجة للأمطار وبرودة الطقس، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أفضل الأطعمة التى تساهم بشكل كبير في محاربة هذا النوع من الاكتئاب وفقًا لموقع" web med".

أشار التقرير، إلى أن هناك بعض الأطعمة التى تحارب الاكتئاب والشعور بالطاقة السلبية، كالغنية بالفوليك أسيد، وفيتامين "سي"، والمغنسيوم، وفيتامين ب، فهي عناصر تساهم في شعورك بالراحة النفسية، وهذا ما سنتعرف عليه أكثر خلال الأسطر المقبلة.

أوضح التقرير، أن تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي تساهم في التغلب علي الإرهاق والتوتر، وإفراز هرمون الكورتيزول المسئول عن الشعور بالسعادة، ولذا يمكنك تناول البرتقال أو الجوافة أو الفراولة أو الجريب فروت في الصباح، أما عنصر الماغنيسيوم يساعد على ترخى عضلات الجسم المشدودة بشكل دائم نتيجة للاكتئاب والقلق، ولذا يمكنك تناول السبانخ.

وأكدت العديد من الدراسات الطبية أن نقص فيتامين "ب" بالجسم يساهم بشكل كبير فى الشعور بالاكتئاب، وعند نقص هذا الفيتامين المهم يشعر الشخص بتنميل فى الأطراف والتعب المستمر، ولذا عليك الكثار من البيض واللبن والكبدة، أما عن نقص الفوليك أسيد فيتسبب فى الشعور بضعف فى الذاكرة، ولذا عليك تناول الأطعمة الغنية به الخس والفاصوليا والفراولة الكرنب.