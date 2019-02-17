انت الان تتابع موضوع فوائد الخولنجان .. الجنسية والصحية والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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حيث ان الخولنجان هو عبارة عن نبات من فصيلة الزنجبيل، وهو عبارة عن جذور تحت الارض، ولونه مائل للخشبي، وهو يشبه لون العاج لان لونه فاتح، فهو يمكن استخدامه بعد الغلي ويتم خبزه، وكذلك ممكن استخدامه وهو كما هو خام، كما له نوعان هما الخولنجان الكبير يكون بإندونيسيا، والخولنجان الصغير ويكون من جنوب الصين، والخولنجان الكبير هو الاكثر انتشارا وشيوعا، وذلك لأنه يتميز بنكهة حامضة وهو يشبه الصنوبر في الطعم.

شكل الخولنجان

فهو يشبه القصب، وهو عبارة عن عشبة معمرة تكون على شكل سيقان يصل ارتفاعها لحوالي متر تقريبا، ويقوم بتغطيتها اوراق رفيعة رمحيه…

وتكون ازهاره على شكل عناقيد قصيرة من الزهور وتكون متعرجة وكذلك ملونة باللون الاحمر القاني، والخولنجان يكون موجود بالأسواق على شكل جذور عادية، او متفرعة ومتلونة بلونه المحمر.

وتكون نكهته لاذعة وحادة، كما انه تم اكتشافه في وسط هاينان قبل جنوب الصين وكذلك المناطق الساحلية حول باك هوي.

الخولنجان الصغير

فهو يعتبر عشب معمر وتكون اوراقه صغيرة وهو يكون ذو ازهار بيضاء وحمراء، وهو موجود فالصين وكذلك في اليابان وتلايلاند، كما انه يوجد في الهند، وهو يعتبر من احد الاعشاب المهمة التي يتم استخدامها في الطب البديل، لما له من فوائد صحية .

فوائد الخولنجان الصغير

1ـ ان الخولنجان الصغير غني بكثير من العناصر الغذائية المفيدة والهامة جدا لصحة الانسان.

2ـ كما انه هناك دراسات اكددت انه اذا استمر الانسان بتناول الخولنجان الصغير فهو يعمل على تحسين عملية الهضم، كما انه يساعد في زيادة افرازات عصارات الجهاز الهضمي، فبالتالي يقوم ويساعد على التقليل من الامساك والقيء والغثيان.

3ـ انه يعمل على التخلص من الام المعدة والمغص وعسر الهضم.

4ـ كما ان له القدرة في محاربة التهابات المعدة والامعاء، كما انه يقي من قرحة المعدة والاثني عشر.

5ـ كما انه يحسن الدورة الدموية ويعمل على تنشيطها، وهذا يكون خاصة في اليدين والقدمين، فهو يعمل على زيادة الاكسجين والعناصر المهمة التي تصل لهذه الاجزاء، فبالتالي يقي الجسم من امراض اوعية الدم الطرفية.

6ـ كما انه يعمل على تحسين وظائف الجهاز التنفسي وكذلك تنظيف معدل التنفس، وكذلك يعمل على ازالة الاحتقان الذي يلحق بالحلق او الشعب الهوائية والرئتين.

7ـ كما ان له قدرة فائقة على حماية الانسان من اخطار العدوى وخاصة التي تصيب الجهاز التنفسي كما انه يقوم بوقاية الجسم من نزلات البرد والسعال.

8ـ كما انه يتم استخدام بودرته لإزالة رائحة الفم.

9ـ كما ان من اهم فوائده هو انه يتم استخدامه كمسكن للأم، وخافض للحرارة.

10ـ كما انه يعمل على محاربة العدوى البكتيرية والفطرية التي تصيب جسم الانسان.

11ـ كما انه يتم استعماله في حالات دوار البحر، او الغثيان والدوخة التي تكون مصاحبة لركوب السيارات.

الخولنجان الكبير

وهو احد الاعشاب الحارة والموجودة بشكل اساسي في دول شرق آسيا، وهو يحتوي على قيمة غذائية عالية ومليئة بالفوائد الصحية.

فوائد الخولنجان الكبير

1ـ فهو يحتوي على عدد كبير من الزيوت الهامة والمفيدة للجسم، ومنها: الجينجيرول، والزينجرول والفارنبيسين وغيرها.

2ـ ان زيت الجينجيرول يساعد في تحسين الحركة الذاتية للأمعاء، كما انه مضاد للالتهابات، ومسكن للآلام وخافض للحرارة وهو مضاد للباكتيريا.

3ـ كما ان زيت الجينجيرول يعمل على التقليل من الشعور بالغثيان سواء كان من ركوب السيارات او الناتج عن الحمل، ويعالج ألم الصداع النصفي.

4ـ كما ان الدراسات أكددت ان هذا الزيت يعمل على التخلص من بكتيريا ( إي كولاي ) التي تكون سبب في الاسهال عند الاطفال.

كما انه يحتوي على كثير من العناصر الغذائية وكذلك الفيتامينات اللازمة والمهمة للجسم كفيتامين ب6 وفيتامين ب5، وهما يكونان لازمان للحسم لحصوله على الصحة المثالية.

5ـ كما انه يكون غني بكميات كبيرة من المعادن مثل البوتاسيوم و الماغنسيوم والمنجنيز والنحاس.

6ـ حيث ان البوتاسيوم يقوم بالسيطرة على ضغط الدم وكذلك ضربات القلب.

7ـ كما ان الماغنسيوم يدخل كعامل مساعد لتكوين مضادات الاكسدة التي تحمي جسم الانسان من تأثير السموم والمواد الضارة.

فوائد الخولنجان الجنسية

ـ حيث ان لهذه العشبة دور كبير فإنها تعمل على تحسين وتنشيط الصحة الجنسية، حيث انه يستعمل كمنشط جنسي وذلك لأنه يحتوي على تركيبات يكون لها دور فعال في تقوية الصحة الجنسية سواء للرجال او النساء.

ـ انه يعمل على تجديد الدموية بالعضو الذكري عند الرجل كما انه يعمل على تقويته ويقوي الاعصاب.

أضرار عشبة الخولنجان

نجد ان لها بعد الاثار الجانبية وهو ممكن ان ينتج عن تناولها امساك عند المريض ، او من الممكن ان يكون عنده حساسية ضد الخولنجان، كما ان له بعض الاثار مثل الاحساس بنوبات من الصداع النصفي والكلي.

ما هي طريقة استخدام الخولنجان

ـ انه يتم استخدامه في كثير من الوصفات الطعام وذلك بوضعه في الوصفة بحيث لا يزيد عن معلقة صغيرة.

ـ كما انه من الممكن شربه مع اللبن بوضع نصف معلقة صغيرة عليه.

ـ كما يمكن اضافته لعسل النحل وتناوله حتى يستفيد الجسم منها.