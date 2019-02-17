انت الان تتابع موضوع ماهو التقشير البارد للبشرة و الجسم والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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يوصف التقشير على البارد بأنه نوع جديد وعصري من تقشير الوجه والجسم . بدلاً من التقشير باستخدام الأحماض القاسية القديمة ، التي يمكن أن تجرد الطبقات الحيوية الهشة للبشرة ، حيث يستخدم التقشير على البارد تركيزًا أقل من حمض اللاكتيك ومن المعروف أن تظهر النتيجة من خلال الاستخدام المتكرر . والهدف من هذا التقشير هو طريقة أكثر نعومة ولكنها فعالة لتحقيق صحة الجلد ، مع أقل قدر من الاحمرار وأختصار وقت الطويل قد تحتاجه عمليات التقشير الأخرى. يُنصح باستخدام علاج التقشير البارد لمدة ساعة واحدة من خلال ستة جلسات .

كيف يتم تأثير التقشير البارد على البشرة والجلد

يتم التقشير البارد باستخدام الكريمات والمواد الهلامية الحمضية بدلاً من استخدام المحاليل الحمضية . تحافظ هذه التقشيرات على أكبر قدر ممكن من نضارة البشرة ، بينما في نفس الوقت إمكانية الحصول على أكثر تركيز فعال من أيونات الهيدرونيوم في باطن الجلد . تم تصميم هذه القشور للحفاظ على بنية الجلد في وقت واحد مع تحفيز الخلايا الليفية في باطن الجلد لزيادة كمية الكولاجين في الجلد والبشرة بشكل عام .

المشاكل التي يتم حلها من خلال استخدام التقشير البارد للجلد

يخفف من الحالات المرضية للجلد (بما في ذلك البشرة المعرضة لحب الشباب) .

يعزز تشكيل الكولاجين .

يحسن مظهر التجاعيد والخطوط الدقيقة في الجلد .

يعالج الجلد الأكثر عرضة للاحمرار .

يساعد على تنقية نسيج البشرة المتضررة من الشمس .

الوقت الكافى للتقشير البارد الفعال

قد ينصح بالقيام من 6 إلى 8 جلسات للتقشير . قشور الجسم أو الوجه البارد يوضع على الوجه ما يقرب من 60 إلى 90 دقيقة . ولكن في بعض الحالات قد يختلف وقت ذلك إذا كان مقترنًا بعلاج آخر للبشرة .

مميزات التقشير البارد للجلد والبشرة

تقشير آمن .

نظام متعدد الاستخدامات .

يمكن أن يكون مخصص لحالات معينة .

لا وقت للتوقف عن القيام به .

يستخدم بشكل بارد وغير مؤلم .

نتائج استخدام التقشير البارد للوجة والجسم

يصبح حب الشباب أقل نشاطاً .

ينقي المسام المتضخمة .

يعمل على إذابة البثور وإزالتها أيضاً .

يصبح الجلد أكثر سلاسة .

ينشط الخلايا السليمة ويجعلها على قيد الحياة .

تتم إزالة الخلايا التالفة .

يعزز تشكيل الكولاجين .

يقلل من الإلتهاب .

بعض الأقنعة الطبيعية للتقشير على بارد

قناع البرتقال لتقشير البشرة

البرتقال كونه مصدراً ممتازاً لفيتامين ج وغني بمضادات الأكسدة ، كون البرتقال فاكهة حمضية فهذا يعزز صحة البشرة بتحسين صحتها . كما يعمل على مكافحة المواد المضادة للاكسدة مع الشطائر الحرة ومنع الشيخوخة . الأقنعة التقشيرية الغنية بفيتامين (ج) لها فوائد هائلة التي تقدمها لبشرتك . يمكنك استخدام الماسك التقشيري للبرتقال لعلاج مشاكل حب الشباب ، والعيوب ، والبقع الداكنة ، والرؤوس السوداء ، ومعالجة التصبغ في البشرة .

المكونات

عصير البرتقال .

مسحوق الجيلاتين .

قناع التقشير بزيت الليمون العطري مع الشاي الأخضر

يحتوي زيت الليمون العطري على خواص استثنائية مثل الخصائص المضادة للفطريات والمطهرات ومضادات الالتهاب . جميع هذه الخصائص من عشبة الليمون هي المسؤولة عن علاج مشاكل الجلد . هذه الخصائص تجعل زيت الليمون مثاليًا للحصول على بشرة متألقة لا تشوبها شائبة . فهذا القناع بمثابة منظف طبيعي للبشرة . يمكنك إضافة زيت الليمون في الشامبو والبلسم والمستحضرات التجميلية الأخرى وغيرها من المنتجات . سيعطي زيت الليمون مع “الشاي الأخضر ” الجلد نعومة وإشراقة أكثر .

المكونات

زيت الليمون العطري .

الشاي الأخضر .

قناع الطماطم الذي يمنح البشرة أشراقة أكثر

لا يركز قناع التقشير هذا على إعادة الاشراقة إلى بشرتك فحسب ، بل يشد الجلد أيضًا ، ويعالج حروق الشمس ويعمل مثل المرطب . وقد حصلت الطماطم ، وكذلك الكركم ، على بعض الخصائص العلاجية المذهلة التي تحافظ على بشرتك خالية من العيوب .

المكونات

مسحوق الكركم .

معجون الطماطم .