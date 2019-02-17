ماهو التقشير البارد للبشرة و الجسم

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يوصف التقشير على البارد بأنه نوع جديد وعصري من تقشير الوجه والجسم . بدلاً من التقشير باستخدام الأحماض القاسية القديمة ، التي يمكن أن تجرد الطبقات الحيوية الهشة للبشرة ، حيث يستخدم التقشير على البارد تركيزًا أقل من حمض اللاكتيك ومن المعروف أن تظهر النتيجة من خلال الاستخدام المتكرر . والهدف من هذا التقشير هو طريقة أكثر نعومة ولكنها فعالة لتحقيق صحة الجلد ، مع أقل قدر من الاحمرار وأختصار وقت الطويل قد تحتاجه عمليات التقشير الأخرى. يُنصح باستخدام علاج التقشير البارد لمدة ساعة واحدة من خلال ستة جلسات .
كيف يتم تأثير التقشير البارد على البشرة والجلد
يتم التقشير البارد باستخدام الكريمات والمواد الهلامية الحمضية بدلاً من استخدام المحاليل الحمضية . تحافظ هذه التقشيرات على أكبر قدر ممكن من نضارة البشرة ، بينما في نفس الوقت إمكانية الحصول على أكثر تركيز فعال من أيونات الهيدرونيوم في باطن الجلد . تم تصميم هذه القشور للحفاظ على بنية الجلد في وقت واحد مع تحفيز الخلايا الليفية في باطن الجلد لزيادة كمية الكولاجين في الجلد والبشرة بشكل عام .
المشاكل التي يتم حلها من خلال استخدام التقشير البارد للجلد
يخفف من الحالات المرضية للجلد (بما في ذلك البشرة المعرضة لحب الشباب) .
يعزز تشكيل الكولاجين .
يحسن مظهر التجاعيد والخطوط الدقيقة في الجلد .
يعالج الجلد الأكثر عرضة للاحمرار .
يساعد على تنقية نسيج البشرة المتضررة من الشمس .
الوقت الكافى للتقشير البارد الفعال
قد ينصح بالقيام من 6 إلى 8 جلسات للتقشير . قشور الجسم أو الوجه البارد يوضع على الوجه ما يقرب من 60 إلى 90 دقيقة . ولكن في بعض الحالات قد يختلف وقت ذلك إذا كان مقترنًا بعلاج آخر للبشرة .
مميزات التقشير البارد للجلد والبشرة
تقشير آمن .
نظام متعدد الاستخدامات .
يمكن أن يكون مخصص لحالات معينة .
لا وقت للتوقف عن القيام به .
يستخدم بشكل بارد وغير مؤلم .
نتائج استخدام التقشير البارد للوجة والجسم
يصبح حب الشباب أقل نشاطاً .
ينقي المسام المتضخمة .
يعمل على إذابة البثور وإزالتها أيضاً .
يصبح الجلد أكثر سلاسة .
ينشط الخلايا السليمة ويجعلها على قيد الحياة .
تتم إزالة الخلايا التالفة .
يعزز تشكيل الكولاجين .
يقلل من الإلتهاب .
بعض الأقنعة الطبيعية للتقشير على بارد
قناع البرتقال لتقشير البشرة
البرتقال كونه مصدراً ممتازاً لفيتامين ج وغني بمضادات الأكسدة ، كون البرتقال فاكهة حمضية فهذا يعزز صحة البشرة بتحسين صحتها . كما يعمل على مكافحة المواد المضادة للاكسدة مع الشطائر الحرة ومنع الشيخوخة . الأقنعة التقشيرية الغنية بفيتامين (ج) لها فوائد هائلة التي تقدمها لبشرتك . يمكنك استخدام الماسك التقشيري للبرتقال لعلاج مشاكل حب الشباب ، والعيوب ، والبقع الداكنة ، والرؤوس السوداء ، ومعالجة التصبغ في البشرة .
المكونات
عصير البرتقال .
مسحوق الجيلاتين .
قناع التقشير بزيت الليمون العطري مع الشاي الأخضر
يحتوي زيت الليمون العطري على خواص استثنائية مثل الخصائص المضادة للفطريات والمطهرات ومضادات الالتهاب . جميع هذه الخصائص من عشبة الليمون هي المسؤولة عن علاج مشاكل الجلد . هذه الخصائص تجعل زيت الليمون مثاليًا للحصول على بشرة متألقة لا تشوبها شائبة . فهذا القناع بمثابة منظف طبيعي للبشرة . يمكنك إضافة زيت الليمون في الشامبو والبلسم والمستحضرات التجميلية الأخرى وغيرها من المنتجات . سيعطي زيت الليمون مع “الشاي الأخضر ” الجلد نعومة وإشراقة أكثر .
المكونات
زيت الليمون العطري .
الشاي الأخضر .
قناع الطماطم الذي يمنح البشرة أشراقة أكثر
لا يركز قناع التقشير هذا على إعادة الاشراقة إلى بشرتك فحسب ، بل يشد الجلد أيضًا ، ويعالج حروق الشمس ويعمل مثل المرطب . وقد حصلت الطماطم ، وكذلك الكركم ، على بعض الخصائص العلاجية المذهلة التي تحافظ على بشرتك خالية من العيوب .
المكونات
مسحوق الكركم .
معجون الطماطم .
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