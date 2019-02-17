فوائد و دواعي استعمال دواء ميكسافيت – mixavit

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دواء ميكسافيت هو دواء لعلاج الإسهال، نقص فيتامين (أ)، تلف الخلايا، اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط، مشاكل في العين، الأمراض الجلدية، نقص الثيامين، اضطرابات عصبية، مشكلة في القلب، اضطرابات العين وبعض الحالات الأخرى .

فوائد دواء ميكسافيت

يحتوي على نيكوتيناميد ، وفيتامين أ ، وفيتامين ب 1 ، وفيتامين ب 12 ، وفيتامين ب 2 ، وفيتامين ب 6 ، وفيتامين ج وفيتامين د كمكونات نشطة، ويعمل عن طريق تسهيل تكوين شبكية العين اللازمة للضوء المنخفض ولون الرؤية، وبالتالي يحافظ الكربوهيدرات المستقلب على النمو الطبيعي، والحفاظ على العديد من أنسجة الجسم لمنع نقص فيتامين B2 ، وإنتاج الأجسام المضادة والهيموجلوبين عن طريق الحفاظ على مستوى السكر في الدم في المعدل الطبيعي .

وعلاج نقص فيتامين B12، ومساعدة الأنسجة على التنفس والتمثيل الغذائي للدهون والبروتين وبالتالي يخفض نسبة الكوليسترول في الدم عن طريق تثبيط تخليق LDL، ومنع الضرر الذي تسببه الجذور الحرة يشفي الجروح، وزيادة امتصاص الكالسيوم والفوسفور اللازمين للعظام القوية .

دواعي استخدام دواء ميكسافيت

يستخدم لعلاج والسيطرة والوقاية، وتحسين الأمراض والظروف والأعراض التالية :

1- إسهال .

2- نقص فيتامين أ .

3- تلف الخلية .

4- قصور الانتباه وفرط الحركة .

5- مشاكل العين .

6- أمراض الجلد .

7- نقص الثيامين “فيتامين ب1” .

8- الاضطرابات العصبية .

9- مشاكل في القلب .

10- صداع نصفي .

11- فرط الهوموسستئين في الدم .

12- الاضطرابات العصبية .

13- مشاكل عقلية .

14- فقر دم .

15- التشنجات .

16- مضاعفات الحمل .

17- نقص فيتامين ب 12 .

18- مرض الزهايمر .

19- التهاب المفاصل .

20- التئام الجروح .

21- إصلاح الأنسجة .

22- إنتاج خلايا الدم الحمراء .

الاثار الجانبية لدواء ميكسافيت

1- صعوبة في التنفس .

2- احمرار موضعي .

3- قيء .

4- صداع الرأس .

5- غثيان .

6- تورم .

7- حكة في الجلد .

8- تورم الوجه أو الشفتين .

احتياطات قبل استخدام دواء ميكسافيت

قبل استخدام الدواء أخبر طبيبك عن قائمتك الحالية من الأدوية، أكثر من المنتجات المضادة (مثل الفيتامينات ، المكملات العشبية ، إلخ)، والحساسية ، الأمراض الموجودة مسبقا ، والظروف الصحية الحالية (مثل الحمل ، الجراحة القادمة)، فبعض الحالات الصحية قد تجعلك أكثر عرضة للآثار الجانبية للدواء، ويأخذ الدواء حسب توجيهات الطبيب أو اتبع الاتجاه المطبوع على إدراج المنتج، والجرعة تعتمد على حالتك، وأخبر طبيبك اذا كان لديك هذه الشروط التالية وهناك بعض النصائح أيضا :

1- الرضاعة الطبيعية .

2- صعوبة في التنفس .

3- لديك حساسية لأي عنصر في الدواء .

4- إذا كان هناك حمل أو رضاعة طبيعية .

5- نقص حمض الفوليك .

6- لا تستخدم الدواء إذا كنت تعاني من اختلال كلوي أو كبدي .

7- يجب فحص العين العادية خلال العلاج .

8- شرب الكثير من السوائل .

مكونات دواء ميكسافيت

1- فيتامين أ .

2- فيتامين ب 1 .

3- فيتامين ب 2 .

4- فيتامين ب 6 .

5- فيتامين ب 12 .

6- نيكوتيناميد .

7- فيتامين سي .

8- فيتامين د .

الأسئلة الشائعة حول دواء ميكسافيت

1- هل يمكن استخدام دواء ميكسافيت لغرض الإسهال ونقص فيتامين أ

نعم، إن الإسهال ونقص فيتامين (أ) من أكثر الاستخدامات شيوعا لهذا الدواء، و الرجاء عدم تناول ميكسافيت من أجل الإسهال ونقص فيتامين (أ) دون استشارة طبيبك في البداية .

2- هل من الآمن قيادة السيارة أو تشغيل الآلات الثقيلة عند استخدام هذا الدواء

إذا واجهت النعاس، أو الدوار ، أو انخفاض ضغط الدم أو الصداع كآثار جانبية عند تناول الدواء، قد يكون من غير الآمن قيادة السيارة أو تشغيل الآلات الثقيلة، ويجب على المرء ألا يقود سيارة إذا كان استخدام الدواء يجعلك تشعر بالنعاس أو بالدوار أو يقلل من ضغط الدم بشكل كبير، كما ينصح الصيادلة عدم شرب المرضى للمشروبات الغازية مع الأدوية لأنها تزيد من الأثر الجانبي ألا و هو النعاس، والرجاء التحقق من هذه الآثار على جسم، و استشر طبيبك دائما للحصول على توصيات خاصة بجسمك وظروفك الصحية .

3- هل هذا الدواء يسبب الإدمان

لا تأتي معظم الأدوية مع إمكانية الإدمان أو إساءة الاستخدام، وعادة تصنف الحكومة الأدوية التي يمكن أن تسبب الإدمان كمواد خاضعة للرقابة، وتتضمن الأمثلة جدول H أو X في الهند وجدول II-V في الولايات المتحدة، ويرجى قراءة تعليمات المنتج للتأكد من أن الدواء لا ينتمي إلى مثل هذه التصنيفات الخاصة للأدوية، وأخيرا لا تداوي نفسك وتزيد من اعتماد جسمك على الأدوية دون استشارة الطبيب، ولا تستخدم أكثر من الجرعة الموصوفة، فإن تناول المزيد من الأدوية لن يحسن الأعراض بل بدلا من ذلك قد تسبب التسمم أو الآثار الجانبية الخطيرة .

وإذا كنت تظن أنك أو أي شخص آخر قد تناول جرعة زائدة من دواء مكسافيت، يرجى الذهاب إلى قسم الطوارئ لأقرب مستشفى أو مركز رعاية، وأحضر صندوقا أو وعاءا أو ملصقا طبيا معك لمساعدة الأطباء في الحصول على المعلومات اللازمة، ولا تعطي الأدوية الخاصة بك لأشخاص آخرين حتى لو كنت تعرف أن لديهم نفس الحالة أو يبدو أن لديهم شروط مماثلة، فهذا قد يؤدي إلى فرط الجرعة، يرجى استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل استخدام هذا الدواء .