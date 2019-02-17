شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح طبية للتعافي من أعراض «الأزمة القلبية» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

إذا كنت تواجه الأعراض الأكثر شيوعاً للنوبة القلبية، ومنها ألم في الصدر إلى الكتف والذراع، ضيق التنفس يجب التوجه لأقرب مستشفى.

ويوجه الأطباء بعض النصائح للتعافي من أعراض الأزمة قلبية، بحسب موقع “Prevention”.

1 – تحديد عوامل الخطر التي تؤدي إلى الأزمة القلبية

من المستحيل إصلاح مشكلة إذا لم يتم تحديد السبب وراء حدوثها؛ لذا يجب أن تعمل مع طبيبك لفهم هذه الأسباب حتى تتجنب حدوث الأزمة مرة أخرى.

2 – تحديد موقع الضرر جراء الأزمة القلبية

هناك أحياناً مناطق أصغر داخل القلب قد تكون مسدودة، تأكد من أن تسأل طبيب القلب الخاص بك هل يوجد شريان مسدود أو تشنجات، أو تمزقات في الشرايين؛ جراء الأزمة القلبية.

3 – اطرح الأسئلة قبل مغادرة المستشفى

اسأل فريقك الطبي عن المواضيع التالية قبل خروجك من المستشفى

– متى يمكنني استئناف النشاط البدني؟

– متى تتواصل مع طبيب القلب.

– هل أتناول جميع الأدوية كل يوم أم هناك بعض أمور يجب تعديلها.

– هل انخفضت وظيفة القلب بسبب النوبة القلبية؟

4 – الاستفسار عن إذا كنت تعاني من آلام في الصدر أم سرعة دقات قلبك، وعليك بعد التعرض للنوبة القلبية، التحدث مع طبيبك إذا كنت لا تزال تعاني من آلام القلب، ومتى يجب أن تقلق.

5 – ضبط أدويتك

أخبر طبيبك عن جميع الوصفات الطبية والأقراص التي لا تستلزم وصفة طبية، حيث يمكن لبعض المكملات الغذائية رفع ضغط الدم – وهو شيء يجب تجنبه عند التعامل مع أمراض القلب.