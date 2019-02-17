شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أشياء افعلها لتقلل فرص إصابتك بأمراض القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الحفاظ على صحة قلبك أمراً ضرورياً، خاصة إذا كان لديك عوامل خطر تزيد من فرص الإصابة ومن هذه العوامل السمنة أو التدخين أو غيرها، فى هذا التقرير نتعرف على 5 أشياء يجب أن تفعلها لتقلل فرص إصابتك بأمراض القلب، بحسب موقع "Patient".



صحة القلب

5 أشياء افعلها لتقلل فرص إصابتك بأمراض القلبتوقف عن التدخين

التوقف عن التدخين هو أكبر ميزة يمكن أن تقوم بها لجسمك وصحة قلبك بشكل خاص، و يمكنك استخدام طرق المساعدة على الإقلاع عن التدخين مثل بدائل النيكوتين فى البداية مع تقليل عدد السجائر التى تتناولها تدريجياً حتى تتوقف تماماً عن التدخين.

كن نشيطاً

ممارسة الرياضة بانتظام له فوائد عديدة منها: تقوية قلبك وتقليل خطر الإصابة بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية، كما إن التمارين التي تحمل الوزن تقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام ويمكن أن تحسن مزاجك وتقلل خطر الاكتئاب.

تحقق من ضغط الدم لديك

ارتفاع ضغط الدم من أكثر عوامل الخطر التى تسبب أمراض القلب وكذلك السكتة الدماغية، ولن تعرف أنك تعاني من ارتفاع ضغط الدم إلا إذا قمت بفحصه، ويمكن التحكم في ضغط الدم المرتفع بشكل فعال باستخدام الأدوية مع فحص ضغط الدم بانتظام وتقليل الملح فى نظامك الغذائى.



صحة قلبك

افحص الكولسترول

ارتفاع الكولسترول هو عامل خطر للنوبة القلبية، وهناك نوعان من الكولسترول الضار LDL والكولسترول الجيد HDL، ويجب الحفاظ على مستويات منخفضة من الكولسترول السيئ حتى لا يتسبب هذا الأمر فى مشاكل صحية للقلب بسبب تراكم الكولسترول على جدران الشرايين، لذا تناول غذاء صحي للقلب يشمل المزيد من الفاكهة والخضار، استبدال الأطعمة المكررة للحبوب الكاملة ، واستبدال الزبدة أو الدهون المشبعة بزيت الزيتون.

إنقاص الوزن

الحفاظ على وزنك أمر ضرورى للحفاظ على صحة قلبك، لأن السمنة تزيد من خطر إصابتك بأمراض القلب.

فى إطار اهتمام ”الخليج 365” بتقديم كل ما يهم المصريين من معلومات واستشارات طبية ، يقدم الخليج 365 خدمة التعرف على أسعار وتكاليف العمليات الطبية المختلفة لكى يتمكن كل مريض من تحديد العملية المناسبة والسعر المناسب ونرشح له أيضًا الدكتور المناسب

وللتواصل مع الفريق الصحفى المسئول عن إعداد المحتوى الطبى بخدمة دكتور الخليج 365 يرجى التواصل من خلال:

الواتس آب على الهاتف رقم: 01288830677

البريد الإلكترونى : [email protected]