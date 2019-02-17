شكرا لقرائتكم خبر عن «البطيخ» فاكهة مهمة لصحة «الجنين» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

ما هي فوائد البطيخ للحامل؟ وهل هو آمن للاستهلاك خلال فترة الحمل؟ وما هي أهم الأمور التي ينبغي عليك معرفتها حوله؟ إليك أهم التفاصيل في المقال التالي.

إن تغذية الحامل مهمة بشكل كبير لصحتها ولصحة جنينها، وهناك العديد من الأغذية التي تنصح الحامل بالتركيز على تناولها بشكل خاص أثناء الحمل، ومنها البطيخ.

إليك أهم المعلومات حول فوائد البطيخ للحامل:

لهذه الفاكهة الصيفية المنعشة فوائد عديدة ومذهلة للجميع، وبشكل خاص للحوامل، هذه أهم الفوائد:

1- الحماية من احتباس السوائل وعلاجه

من ظواهر الحمل المزعجة التي قد تصيب المرأة احتباس السوائل في الجسم (أو ما يسمى بالوذمة).

وهنا تبرز فوائد البطيخ للحامل، إذ أن تناول البطيخ بانتظام يساعد على تصريف السوائل الزائدة من جسم الحامل وعلاج الحالة أو حتى الوقاية من الإصابة بها من الأصل.

2- حل لغثيان الصباح

يساعد تناول البطيخ بانتظام بشكل خاص الحوامل اللواتي يعانين من غثيان الصباح، لا سيما في الأسابيع الأولى من الحمل، وذلك عبر تناول كوب من عصير البطيخ الطازج يومياً كل صباح.

3- حماية الحامل من تصبغات الجلد

تكثر مشاكل البشرة عموماً خلال فترة الحمل، ومع التغيرات الهرمونية قد تصبح البشرة باهتة وجافة، ومن فوائد البطيخ للحامل أنه يساعد على تخليص جسمها من السموم والحفاظ على بشرتها نضرة وصحية طوال الوقت.

4- مكافحة إمساك الحمل

يعد الإمساك خلال الحمل أحد المشاكل الشائعة التي قد تعاني منها المرأة، لذا فإن تناول البطيخ خلال الحمل أحد الأمور الموصى بها لهذه الحالات تحديداً.

إذ يساعد محتوى البطيخ العالي من الألياف والماء على تعزيز حركة الأمعاء وحجم البراز وتسهيل حركته خارج الجسم لتخليص الحامل من الإمساك المزعج.

5- مكافحة حرقة المعدة والحموضة

بسبب التغييرات الهرمونية والجسدية العديدة التي تمر بها المرأة خلال فترة الحمل، فإن هذا قد يتسبب لها بنوع من الحموضة والحرقة في المعدة.

من فوائد البطيخ للحامل أنه يساعدها إلى حد كبير في التخلص من هذه المشاكل وتحسين الوضع الصحي لجهازها الهضمي بشكل عام.

6- لعضلات الحامل وعظام الجنين

يساعد تناول البطيخ بانتظام الحامل على مكافحة التشنجات العضلية التي قد تحصل في جسمها نتيجة التغيرات الهرمونية المستمرة.

كما يساعد البطيخ كذلك على تعزيز وتقوية عظام الجنين أثناء نموه في الرحم، وذلك بسبب غنى البطيخ بالكالسيوم والبوتاسيوم.

7- تحسين مناعة الحامل

تحتاج المرأة أثناء فترة الحمل عموماً لتوفير كافة العوامل التي تساعد على تقوية مناعتها، لأن جسمها هنا يكون بحاجة لتوفير الحماية من الأمراض لها ولجنينها كذلك على حد سواء.

وتنخفض قوة جهاز المناعة بشكل عام خلال الحمل، وهو أمر طبيعي، لذا فإن تناول أغذية مثل البطيخ يعتبر أمراً هاماً لتحسين مناعتها، وذلك بسبب غنى البطيخ بمادة الليكوبين التي يحتاجها جهاز المناعة.

8- فوائد أخرى

ولا تتوقف فوائد البطيخ للحامل عن ما ذكر أعلاه، بل إن للبطيخ فوائد أخرى للحامل وجنينها، تشمل:

علاج الجفاف الذي قد يهدد الحامل والجنين، وذلك بسبب محتوى البطيخ العالي من الماء.

تعزيز صحة العيون.

علاج التهابات المسالك البولية.

تنظيف الجسم من السموم والتقليل من مستويات حمض اليوريك في الجسم وتعزيز عمل الكلى وتحسين صحتها.

تحسين مستويات الطاقة لدى الحامل.

التخفيف من نوبات الحر أثناء الحمل.

تنصح الحامل بتناول بذور البطيخ كذلك، لأنها غنية بفيتامين سي الهام لجهاز المناعة، كما أنها غنية بالمعادن المختلفة الهامة للحامل والجنين، مثل الزنك والمغنيسيوم والحديد.

الحماية من تسمم الحمل.

مع أن البطيخ عموماً يعتبر أحد الأغذية الهامة والممتازة والآمنة للحامل، إلا أن الأمر لا يخلو من بعض المضاعفات والمحاذير التي عليك إدراكها أولاً، وهذه أهمها:

بسبب تأثير البطيخ المدر للبول، قد تخرج كذلك بعض المواد المغذية جنباً إلى جنب مع السموم، لذا يجب الحذر.

يحتوي البطيخ على نسبة عالية من السكريات، الأمر الذي قد يتسبب في الإصابة بسكري الحمل عند تناوله بإفراط.

يجب تناول البطيخ فقط في هيئته الطازجة لتحصيل فوائده.

يجب الحرص على تناول بطيخ غير تالف، خاصة أن البطيخ من الثمار سريعة التلف، فتناول بطيخ قد بدأ بالتلف قد يتسبب في غثيان وتقيؤ ومشاكل هضمية.