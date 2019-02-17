شكرا لقرائتكم خبر عن مش شرط يكون من الأكل.. اعرف الأسباب المرضية لمرارة الفم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشعر فى بعض الأحيان بمرارة شديدة فى الفم ولا نعرف أسبابها، فقد تكون نتيجة تناول بعض الأطعمة المزعجة بالنسبة لنا أو نتيجة الاصابة وبعض الدراسات تقول إن مرارة الفم نتيجة بلوغ سن اليأس، ووفقا لما ذكره موقع verywellhealth فإن أبرز أسباب مرارة الفم هى.

أسباب مرارة الفم



مرارة الفم

1:الاصابة بمرض ارتجاع المرىء، يسبب مرارة فى الفم ورائحة فم كريهة وحرق فى الحلق.

2: الحمل واحد من أبرز أسباب الشعور بمرارة فى الفم.

3: الاضطرابات العصبية مثل الصرع والتصلب المتعدد وشلل بيل وأورام الدماغ والخرف.

4:انقطاع الطمث يسبب خلل فى الهرمونات وبالتالى يسبب مرارة فى الفم.

5:عدم الاهتمام بنظافة الاسنان يسبب مرارة الفم وظهور رائحة كريهة.



الفم

6: الافراط فى التدخين يسبب مرارة شديدة فى الفم.

7:الاثار الجانبية لبعض الادوية وخصوصا المكملات الغذائية قد تترك مرارة فى الفم.

8:جفاف الفم وعدم انتاج كمية كبيرة من اللعاب يسبب مرارة فى الفم.

9:التهاب الجهاز التنفسى والإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا والجيوب الانفية تزيد من خطر الاصابة بمرارة الفم.

10:التعرض للمواد الكيميائية سواء عن طريق التعرض للعلاج الكيميائى أو الاشعاعى أو استنشاق المواد الكيميائية.

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