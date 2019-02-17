شكرا لقرائتكم خبر عن ابن سبعة.. علامات بتقولك هتولدى فى الشهر السابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من الطبيعى أن تكون فترة الحمل 9 شهور، ولكن فى بعض الأحيان قد تتعرض المرأة الحامل للولادة المبكرة، وذلك لعدة أسباب قد يكون لوجود مشكلة فى الرحم أو سوء التغذية أو نقص فى كمية السائل الأمينوسى وغيرها من المشاكل الأخرى.

فهناك علامات تظهر على المرأة الحامل وتدل على اقتراب موعد الولادة أبرزها الانقباضات وقد تظهر أيضا بعض العلامات فى الشهر السابع تدل على الولادة وحسب ما ذكره موقع momjunction فإن أبرز هذه العلامات هى:



الولادة

1:وجود انقباضات فى الرحم قد تكون مستمرة او غير مستمرة.

2: الشعور بألم شديد فى الظهر والبطن.

3:وجود ثقل فى منطقة الحوض.

4:زيادة الافرازات المهبلية مع ظهور دم .



ألم الولادة

5:نزول المياه من المهبل، وهى واحدة من أبرز علامات الولادة.

6:قلة فى حركة الجنين.

فى حالة ظهور أى من العلامات يجب زيارة الطبيب فورا فإذا تطلب الأمر الولادة فيخبرك الطبيب أو من الممكن أن تؤجل الولادة حتى إتمام الشهر التاسع وذلك من خلال اتباع بعض النصائح ومنها (عدم بذل أى مجهود ، عدم ممارسة العلاقة الزوجية، الابتعاد عن الضغط النفسى والعصبى، الحصول على الراحة التامة)، وقد ينصح الطبيب بتناول الأدوية المثبتة.

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